Новости России
· Служба новостей

Сделав это на Вселенские бабьи именины, можешь сломать свою судьбу: народные приметы на 30 сентября

Сделав это на Вселенские бабьи именины, можешь сломать свою судьбу: народные приметы на 30 сентября

Фото: открытые источники

Подписаться в Telegram

30 сентября православные вспоминают святых мучениц Веру, Надежду, Любовь и мать их Софию. В народе день этот именую Вселенскими бабьими именинами.

Женщинам в этот день - почет и слава, они не делают домашних дел, не рукодельничают. Принимают поздравления и сладкие подарки. Если мужчина в этот день обидит женщину, ждут его большие беды, можно сломать собственную судьбу.

Однако плакать в этот день женщинам можно и нужно: считалось, что женские слезы, пролитые сегодня по нелегкой бабьей доле, привлекут легкость души и счастье.

Если день сухой - зима будет поздняя, а если дожди зарядили, то и снег не за горами.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

А ты купи слона: стало известно во сколько обошелся слон для Казанского зооботсада

Интересное в Казани

день назад

Пять причин прийти на матч казанской «Стрелы» и влюбиться в регби

уничтожение тараканов в подольске

Новости Казани

день назад

Обошелся городу дешевле, чем планировалось: стало известно, сколько стоил «Аксенов-фест» в Казани

Новости Татарстана

19 часов назад

Растет стоимость газа, материалов и электроэнергии: в Татарстане ожидается повышение тарифов на отопление

аквариум оформление в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Дома подлежат сносу: власти Казани изымут участки с аварийными домами

Новости Казани

день назад

Будет организовано одностороннее движение: в одном из районов Казани поменяют схему движения

Новости Татарстана

день назад

Прекратят курсировать с 2 октября: в Казани ожидаются изменения в расписании пригородных поездов

Новости Казани

день назад

Жильцам необходимо обеспечить снос: в Казани дом на улице Космонавтов признали аварийным
Лонгриды
день назад

А ты купи слона: стало известно во сколько обошелся слон для Казанского зооботсада

А ты купи слона: стало известно во сколько обошелся слон для Казанского зооботсада

Спортивные новости Казани

11 часов назад

Результаты аннулируются: российская легкоатлетка Коробкина была дисквалифицирована за допинг

Интересное в Казани

день назад

Пять причин прийти на матч казанской «Стрелы» и влюбиться в регби

Новости Татарстана

11 часов назад

Появится около ста рабочих мест: в Нижнекамске приступили к строительству «Вкусно — и точка»

Новости Татарстана

11 часов назад

У партнеров есть возражения: Таджикистан не одобрил итоги заседания «московского формата» по Афганистану
Участок носит депрессивный характер: концепция Соборной мечети на Волге была представлена в Казани
Новости Казани
10 часов назад

Участок носит депрессивный характер: концепция Соборной мечети на Волге была представлена в Казани

Новости Казани

14 часов назад

Участие бесплатное: в Казани стартует новый образовательный проект «Как стать ученым?»

Новости Татарстана

15 часов назад

Отношения опираются на прочные традиции дружбы: глава РТ встретился с чрезвычайным и полномочным послом Индии в России

Новости Татарстана

16 часов назад

Полиция занимается поисками: делегация «Талибана»* потеряла паспорта в «Перекрестке»
Здоровье казанцев: эффективные методы борьбы с распространенными заболеваниями
Интересное в Казани
4 дня назад

Здоровье казанцев: эффективные методы борьбы с распространенными заболеваниями