Сделав это на Вселенские бабьи именины, можешь сломать свою судьбу: народные приметы на 30 сентября

30 сентября православные вспоминают святых мучениц Веру, Надежду, Любовь и мать их Софию. В народе день этот именую Вселенскими бабьими именинами.

Женщинам в этот день - почет и слава, они не делают домашних дел, не рукодельничают. Принимают поздравления и сладкие подарки. Если мужчина в этот день обидит женщину, ждут его большие беды, можно сломать собственную судьбу.

Однако плакать в этот день женщинам можно и нужно: считалось, что женские слезы, пролитые сегодня по нелегкой бабьей доле, привлекут легкость души и счастье.

Если день сухой - зима будет поздняя, а если дожди зарядили, то и снег не за горами.