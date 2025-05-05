Сделают только хуже: каким рецептам народной медицины при лечении простудных заболеваний не следует доверять

1. Витамины C и D не спасут — лучше цинк

Часто при первых признаках простуды люди бросаются пить ударные дозы витаминов C и D. Однако канадский исследователь Майкл Аллан утверждает: эффективность такого подхода сильно переоценена.

Витамин C может немного снизить риск заболевания — но только у людей с экстремальными физнагрузками (например, марафонцев).

Для всех остальных — шанс избежать простуды повышается всего на 3%.

При этом цинк оказался куда полезнее: по результатам исследований, у детей, принимающих цинк регулярно, простуда случается в 1,5 раза реже, а выздоровление наступает быстрее на 1 сутки.

Но: препараты цинка имеют горький вкус и требуют длительного приёма.

2. Бокал вина — не враг иммунитету

Принято считать, что алкоголь угнетает иммунитет, и на фоне ЗОЖ многие от него отказываются. Однако данные трёх исследований показали: умеренное (!) потребление вина может даже снизить вероятность заражения простудой.

При этом пиво такого эффекта не даёт.

Учёные подчеркивают: речь идёт о небольших дозах и только о вине.

Эти данные предварительные, поэтому важно соблюдать умеренность и не воспринимать вино как «лекарство».

3. Антибиотики не помогают при простуде

Антибиотики борются с бактериями, а простуду вызывают вирусы. Приём таких препаратов без необходимости только увеличивает риск побочных эффектов: диарея, ослабление микрофлоры, аллергии.

Лучше принимать жаропонижающие и средства для облегчения симптомов, особенно у взрослых. У детей — осторожнее.

4. Эхинацея и чеснок — миф. А мёд работает!

Растительные препараты (на эхинацее, чесноке и т.д.) не доказали свою эффективность в борьбе с простудой. А вот мёд — доказал.

В ходе трёх клинических исследований установлено: 1 ложка мёда перед сном лучше успокаивает кашель, чем аптечные сиропы, особенно у детей.

У взрослых мёд с кофе также помогает — механизм до конца не ясен, но эффект подтверждён.

5. Общение лечит

Поддержка и сочувствие со стороны близких реально ускоряют выздоровление. Пациенты, получающие эмоциональную поддержку, выздоравливают быстрее — это подтверждено даже изменениями в активности их иммунной системы.

Поэтому не изолируйтесь полностью: звонок другу или поддержка врача могут быть не менее полезны, чем лекарства.

И напоследок — здравый смысл

Даже если вы не уверены в каком-либо методе, лучше соблюдать простые меры предосторожности:

регулярно мойте руки,

не делите посуду с заболевшими,

не переусердствуйте с самолечением.

Простые действия часто приносят больше пользы, чем модные добавки или мифы из интернета.

Важно: при серьёзных симптомах или ухудшении состояния — обязательно обратитесь к врачу, сообщает dzen.