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Сделал это в одиночку: подвиг обычного российского мобилизованного взорвал Сеть

Мобилизованный ВС РФ в одиночку захватил всю траншею боевиков ВСУ и ликвидировал неприятелей
Сделал это в одиночку: подвиг обычного российского мобилизованного взорвал Сеть

Фото: открытые источники

Рядовой Александр Мальцев, призванный осенью прошлого года по мобилизации, совершил подвиг, о котором рассказали в Минобороны РФ.

Мужчина, попавший в штурмовой отряд 488-го мотострелкового полка, смог в одиночку захватить траншею противника и взять пленных, несколько человек уничтожил. Это случилось 10 марта. А 13 марта Мальцев погиб и будет представлен к награде посмертно.

"Он смог в одиночку захватить траншею противника, уничтожить троих солдат ВСУ и взять в плен двоих", — говорится в сообщении.

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