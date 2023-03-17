Сделал это в одиночку: подвиг обычного российского мобилизованного взорвал Сеть
Фото: открытые источники
Рядовой Александр Мальцев, призванный осенью прошлого года по мобилизации, совершил подвиг, о котором рассказали в Минобороны РФ.
Мужчина, попавший в штурмовой отряд 488-го мотострелкового полка, смог в одиночку захватить траншею противника и взять пленных, несколько человек уничтожил. Это случилось 10 марта. А 13 марта Мальцев погиб и будет представлен к награде посмертно.
"Он смог в одиночку захватить траншею противника, уничтожить троих солдат ВСУ и взять в плен двоих", — говорится в сообщении.