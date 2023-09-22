Сдавать металлолом как раньше запретят: в России запускают новый закон

С октября в России меняется принцип сдачи в пункты приема лома черных и цветных металлов. Если ранее его принимали у россиян за наличные, то с 1 октября приемщикам будет запрещено рассчитываться таким способом. Они должны будут перечислять средства безналичным способом на специально открытые банковские счета россиян.

Соответственно, тот, кто желает сдать металл, должен будет открыть спецсчет. Примечательно, что с выручки за металлолом потребуется обязательно оплатить налок в 13%.

А также данный счет смогут видеть приставы ФССП, которые вправе взыскивать с этого вида дохода гражданина его долги.