Новости России
· Служба новостей

Сдавать металлолом как раньше запретят: в России запускают новый закон

Сдавать металлолом как раньше запретят: в России запускают новый закон

Фото: открытые источники

Подписаться в Telegram

С октября в России меняется принцип сдачи в пункты приема лома черных и цветных металлов. Если ранее его принимали у россиян за наличные, то с 1 октября приемщикам будет запрещено рассчитываться таким способом. Они должны будут перечислять средства безналичным способом на специально открытые банковские счета россиян.

Соответственно, тот, кто желает сдать металл, должен будет открыть спецсчет. Примечательно, что с выручки за металлолом потребуется обязательно оплатить налок в 13%.

А также данный счет смогут видеть приставы ФССП, которые вправе взыскивать с этого вида дохода гражданина его долги.

Следующая новость ↓

Популярное

Спортивные новости Казани
19 часов назад

В Казани запланирован чемпионат по битвам роботов и дронов с использованием искусственного интеллекта

Лонгриды

день назад

«Я всех обманула»: троих египтян обвиняют в изнасиловании ребёнка

Спортивные новости Казани

19 часов назад

В Казани запланирован чемпионат по битвам роботов и дронов с использованием искусственного интеллекта

чем можно закрыть вентиляцию от тараканов

Новости Казани

23 часа назад

Новая кандидатура будет рассмотрена: прокурор РТ уедет работать в Марий Эл

Полезное

2 дня назад

Черноморская винная неделя: искусство душевного отдыха в сердце Краснодарского края

cinema 4d для начинающих в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

5 часов назад

«Унификация правит бал»: в Татарстане сменится прокурор, проработавший в должности больше 10 лет

Новости Казани

22 часа назад

Средний платеж вырастет до 82 тысяч: Казань среди город-лидеров по недоступности ипотеки

Новости Казани

3 часа назад

«В каждый трофей вложены частичка его души»: из жизни ушел технический директор «Ак Барса»

Новости Казани

3 часа назад

Теперь станут водителями?: какая судьба уготовлена кондукторам Казани из-за внедрения новой системы оплаты проезда

Новости Казани

21 час назад

С проблемой столкнулись десятки тысяч: жители Казани пожаловались на отсутствие посылок, отправленных через СДЭК
Лонгриды
4 часа назад

Кто востребован и где большая конкуренция: рассказываем, как казанцам определиться с выбором специальности

Кто востребован и где большая конкуренция: рассказываем, как казанцам определиться с выбором специальности

Важное в РТ

8 минут назад

Продать машину за день: ВТБ запустил онлайн-сервис по выкупу авто в Казани

Полезное

2 часа назад

Получат ли жилье те, кто стал добровольцем или попал под частичную мобилизацию?

Важное в РТ

час назад

Обновлен рейтинг лучших ипотечных программ банков на новостройки

Новости Казани

час назад

Все проекты реализуются успешно: глава РТ провел в Казани встречу с Викторией Абрамченко
Из 85 тысяч были отобраны 50 финалисток: девушка-медик из Татарстана поборется за звание «Мисс Россия-2023»
Новости Татарстана
3 минуты назад

Из 85 тысяч были отобраны 50 финалисток: девушка-медик из Татарстана поборется за звание «Мисс Россия-2023»

Важное в РТ

2 часа назад

Нейросеть защитит жителей Крайнего Севера от неожиданных встреч с бурыми медведями

Новости Татарстана

2 часа назад

Займутся импортозамещением ПО: производство коммутационного и сетевого оборудования планируют запустить на базе «ИнноПарка»

Новости Казани

3 часа назад

Уже ищут сотрудников: супермаркет голландского бренда откроется в Казани на месте «Бахетле»
Мамам из каждого чайника кричат, что будет трудно. Но можно не страдать! Как в Казани живут счастливые мамы?
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Мамам из каждого чайника кричат, что будет трудно. Но можно не страдать! Как в Казани живут счастливые мамы?