Сдавать металлолом как раньше уже нельзя: в России запускают новый закон

С 1 октября 2023 года в России коренным образом меняется порядок приема лома черных и цветных металлов. Постановление правительства вступит в силу, и приемщики больше не будут расплачиваться со сдающими наличкой.

Приемщик должен будет оформить каждый прием металла в специальном журнале учета, а расплатиться сможет только переводом средств на специальный банковский счет.

Именно его надо открыть тем, кто намерен сдавать металл после 1 октября. С полученных сумм следует оплачивать налоги в размере 13%.

Также счета могут быть доступными для списаний в рамках исполнительных производств ФССП, если у человека есть долги. Плата за сданный металл не имеет иммунитета от взыскания или ареста при наличии задолженности.