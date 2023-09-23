Новости России
· Служба новостей

Сдавать металлолом как раньше уже нельзя: в России запускают новый закон

Сдавать металлолом как раньше уже нельзя: в России запускают новый закон

Подписаться в Telegram

С 1 октября 2023 года в России коренным образом меняется порядок приема лома черных и цветных металлов. Постановление правительства вступит в силу, и приемщики больше не будут расплачиваться со сдающими наличкой.

Приемщик должен будет оформить каждый прием металла в специальном журнале учета, а расплатиться сможет только переводом средств на специальный банковский счет.

Именно его надо открыть тем, кто намерен сдавать металл после 1 октября. С полученных сумм следует оплачивать налоги в размере 13%.

Также счета могут быть доступными для списаний в рамках исполнительных производств ФССП, если у человека есть долги. Плата за сданный металл не имеет иммунитета от взыскания или ареста при наличии задолженности.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

«В каждый трофей вложены частичка его души»: из жизни ушел технический директор «Ак Барса»

Гид по скидкам Казани

день назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник

гербицидная обработка территории

Новости Татарстана

день назад

«Унификация правит бал»: в Татарстане сменится прокурор, проработавший в должности больше 10 лет

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться

уроки танцев краснодар в Краснодаре

Новости Казани

день назад

С проблемой столкнулись десятки тысяч: жители Казани пожаловались на отсутствие посылок, отправленных через СДЭК

Новости Казани

день назад

Средний платеж вырастет до 82 тысяч: Казань среди город-лидеров по недоступности ипотеки

Новости Казани

день назад

Уже ищут сотрудников: супермаркет голландского бренда откроется в Казани на месте «Бахетле»

Новости Казани

день назад

Теперь станут водителями?: какая судьба уготовлена кондукторам Казани из-за внедрения новой системы оплаты проезда

Новости Казани

день назад

В деле появился некий З: у казанского следователя нашли недвижимости и авто на 34 миллиона
Лонгриды
18 часов назад

Забил на прокуратуру и стройнадзор: Зиганшин продолжает стройку у Миллениумма несмотря на запрет

Забил на прокуратуру и стройнадзор: Зиганшин продолжает стройку у Миллениумма несмотря на запрет

Новости Казани

19 часов назад

Игнорировал тротуар: в Казани насмерть сбили пешехода

Гид по скидкам Казани

день назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник

Новости Казани

20 часов назад

Наиболее удачные реализуют: жители Казани могут предложить идеи наполнения территории под Миллениумом

Новости Татарстана

21 час назад

Позволяет обеспечить продуктами нуждающихся: в Татарстане 23 сентября объявлен днем гушра
Гиперопека, возможности и ограничения: в парке Казани психолог расскажет о материнской любви
Новости Казани
16 часов назад

Гиперопека, возможности и ограничения: в парке Казани психолог расскажет о материнской любви

Важное в РТ

21 час назад

ВТБ отмечает рекордный спрос на ипотеку до повышения ставок

Новости Татарстана

21 час назад

Крупнейшая сделка на рынке региональной цифровизации: бюджетники Татарстана перейдут на отечественную ОС

Новости Казани

21 час назад

С каждым согласуют время: в Казани для пенсионеров пройдут бесплатные фотосессии
Примут участие 22 муниципальных района: в Казани завтра вновь пройдут ярмарки
Новости Казани
17 часов назад

Примут участие 22 муниципальных района: в Казани завтра вновь пройдут ярмарки