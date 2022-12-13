СБУ расстреляли в Бериславе 20 человек и готовят большую провокацию с их трупами

Российский силовик в интервью РИА Новости заявил, что в горое Берислав СБУ расстреляли 20 мирных жителей за сотрудничество с Россией, а теперь готовится большая провокация с их трупами.

"На территории Бериславского машиностроительного завода сотрудниками СБУ были расстреляны 20 человек из числа сотрудничавших с Россией летом - осенью этого года мирных граждан и бывших работников правоохранительных органов Берислава из числа местного населения", — рассказал представитель силовых структур, ссылаясь на данные источников в СБУ.

По его словам, в настоящее время сотрудники Службы безопасности Украины готовят постановочную съемку извлечения их тел, чтобы впоследствии представить их "жертвами российских репрессий".