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Сбросила шкуру и готова начать новую жизнь: Кого Зелёная Змея одарит счастьем уже в мае 2025 года

Май 2025 года пройдёт под знаком Зелёной Змеи

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Май 2025 — месяц Зелёной Змеи по китайскому календарю. Что готовит это мистическое время для вас?

Предсказания из «Книги Перемен» для четырёх знаков зодиака.

Рак: Гексаграмма Гэ — Смена

Месяц обещает перемены и обновление. Чтобы привлечь удачу:

  • Избавьтесь от лишнего — и в мыслях, и в доме
  • Не бойтесь обновлений — Смена ведёт к свободе
  • Будьте решительны — Змея благоволит смелым

Май — ваш шанс начать заново.

Стрелец: Гексаграмма Суй — Последование

Никаких резких поворотов — всё произойдёт естественно и мягко:

  • Приятные, тёплые события
  • Плавные перемены, без стрессов
  • Успехи будут небольшими, но стабильными

Наслаждайтесь процессом — вы на правильном пути.

Дева: Гексаграмма Ли — Сияние

Этот май принесёт Девам романтику и внутреннюю гармонию:

  • Гармоничные отношения, без недомолвок
  • Эмоциональное тепло и яркие чувства
  • Идеальное время для любви и признаний

Сердце — ваш компас. Следуйте за светом.

Весы: Гексаграмма Цзинь — Восход

Вы входите в период роста и раскрытия потенциала:

  • Возможны финансовые прорывы и интересные проекты
  • Главное — не торопиться и действовать обдуманно
  • Подготовка сейчас — успех позже

Настройтесь на рост — и звёзды поддержат вас.

Вдохновляйтесь, но не забывайте:

Предсказания по «И Цзин» — это подсказки, а не приговор. Правильный настрой и открытость к изменениям помогут извлечь максимум пользы из майских энергий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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