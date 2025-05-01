Сбросила шкуру и готова начать новую жизнь: Кого Зелёная Змея одарит счастьем уже в мае 2025 года

Май 2025 — месяц Зелёной Змеи по китайскому календарю. Что готовит это мистическое время для вас?

Предсказания из «Книги Перемен» для четырёх знаков зодиака.

Рак: Гексаграмма Гэ — Смена

Месяц обещает перемены и обновление. Чтобы привлечь удачу:

Избавьтесь от лишнего — и в мыслях, и в доме

Не бойтесь обновлений — Смена ведёт к свободе

Будьте решительны — Змея благоволит смелым

Май — ваш шанс начать заново.

Стрелец: Гексаграмма Суй — Последование

Никаких резких поворотов — всё произойдёт естественно и мягко:

Приятные, тёплые события

Плавные перемены, без стрессов

Успехи будут небольшими, но стабильными

Наслаждайтесь процессом — вы на правильном пути.

Дева: Гексаграмма Ли — Сияние

Этот май принесёт Девам романтику и внутреннюю гармонию:

Гармоничные отношения, без недомолвок

Эмоциональное тепло и яркие чувства

Идеальное время для любви и признаний

Сердце — ваш компас. Следуйте за светом.

Весы: Гексаграмма Цзинь — Восход

Вы входите в период роста и раскрытия потенциала:

Возможны финансовые прорывы и интересные проекты

Главное — не торопиться и действовать обдуманно

Подготовка сейчас — успех позже

Настройтесь на рост — и звёзды поддержат вас.

Вдохновляйтесь, но не забывайте:

Предсказания по «И Цзин» — это подсказки, а не приговор. Правильный настрой и открытость к изменениям помогут извлечь максимум пользы из майских энергий.