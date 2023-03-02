Сбежавшая от украинских диверсантов женщина-фельдшер в Брянской области рассказала о нападении

Mash: сбежавшая от украинских диверсантов фельдшер рассказала о нападении в Брянской области

Взятой в заложники фельдшеру удалось сбежать от диверсантов. В беседе с Mash она рассказала о первых минутах нападения на село Любечане в Климовском районе Брянской области.

"Военнослужащие в балаклавах останавливали машины у дороги. Заставляли людей выйти, забирали мобильные, мужчинам связывали руки скотчем, усаживали на лавку на автобусной остановке. Разговаривали на украинском языке", — рассказала фельдшер.

По ее словам, нападавшие разбрасывали мины "лепесток" возле остановки, где собирали заложников. В какой-то момент прозвучал взрыв, после чего диверсанты направились в сторону границы с Украиной, а заложники смогли сбежать.

Она подтвердила, что во время нападения участники ДРГ убили водителя автомобиля, в котором были дети. Машина ехала к школьному автобусу. Один ребенок был ранен, но сумел вывести из машины еще двух девочек и спрятаться в лесу. Затем он поймал попутку, на которой детей увезли в безопасное место.

По словам свидетельницы, только в Любечанах действовали около 15 диверсантов, которые были одеты в белые маскировочные халаты.

