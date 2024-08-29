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СберСтрахование застраховала малый бизнес регионов обслуживания Волго-Вятского банка на 7,6 млрд рублей

СберСтрахование в январе-июне 2024 года застрах...

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

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СберСтрахование в январе-июне 2024 года застраховала предприятия малого и микробизнеса в регионах обслуживания Волго-Вятского банка на общую сумму 7,6 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в Нижнем Новгороде рассказал заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Сергей Алимов.

Больше всего договоров, оформленных в регионе, приходится на Пермский край (23%), Татарстан (21%) и Нижегородскую область (16%).

Страховая сумма, на которую представители компаний сегмента малого бизнеса в регионах работы Волго-Вятского банка страхуют своё дело, выросла на 71%. Чаще всего полисы для комплексной защиты своего дела приобретают предприниматели, которые работают в сферах оптовой и розничной торговли (25%), строительства (8%), пассажирских и грузовых перевозок (5%), растениеводства и животноводства (4,8%) и общественного питания (2%).

Сергей Алимов, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:
«По статистике СберСтрахования, за первое полугодие 2024 года, малый бизнес чаще всего терпел убытки из-за несчастных случаев с сотрудниками (66%), заливов (13%) и пожаров (5%). Если говорить о суммах выплат, то наибольший ущерб связан со стихийными бедствиями, противоправными действиями третьих лиц и бытовыми заливами. Увы, в маленьких компаниях даже незначительный убыток может привести к закрытию, потому что они часто не имеют финансовой подушки. Например, в этом году во Владимирской области одному из наших клиентов поставили диагноз: аденома гипофиза. При стоимости страхового полиса в 31 тыс. рублей он получил выплату в 234 тыс. рублей. Часть денег покрыла задолженность по кредиту перед банком, а другая — поможет клиенту восстановить здоровье».

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