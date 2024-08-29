СберСтрахование застраховала крупный бизнес в регионах Волго-Вятского банка на 2 трлн рублей

СберСтрахование застраховала крупные предприятия в регионах обслуживания Волго-Вятского банка на 2 трлн рублей. Чаще всего полисы оформляют для защиты имущества (1,7 трлн рублей), строительно-монтажных работ (184 млрд рублей) и авиации (84,5 млрд рублей). Об этом заявил заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Сергей Алимов на пресс-конференции в Нижнем Новгороде.

В топ-5 наиболее популярных видов страхования в регионе также вошли защита грузоперевозок (21,1 млрд рублей) и страхование ответственности (19,6 млрд рублей).

Наибольшие страховые суммы в регионе приходятся на металлургическую промышленность — 700 млрд рублей, топливно-энергетический комплекс — 315,8 млрд рублей, розничную торговлю — 236,5 млрд рублей, химическую промышленность — 195,4 млрд рублей, и строительную отрасль — 125,4 млрд рублей.

Если проанализировать портфель СберСтрахования по субъектам, то лидером по страховым суммам в Нижегородской области является металлургическая промышленность (635,4 млрд рублей), в Республике Татарстан — топливно-энергетический комплекс (55,2 млрд рублей), в Пермском крае — химическая промышленность (190 млрд рублей), в Республике Чувашия — оптовая торговля (11,5 млрд рублей).

Строительная отрасль лидирует по объёму страховых сумм в Республике Удмуртия (6,2 млрд рублей) и Владимирской области (12,4 млрд рублей). В Кировской области на первом месте по этому показателю — розничная торговля (231,2 млрд рублей), в Республике Мордовия (4,2 млрд рублей) и Республике Марий Эл (6,5 млрд рублей) — компании, создающие инфраструктуру.