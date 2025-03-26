Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Сбербанк запустил новую льготную ипотеку под 2%, но есть один нюанс

С 1 марта 2025 года Сбербанк запускает «Арктиче...

youdrop.ru

Подписаться на Дзен.канал

Сбербанк запускает с 1 марта 2025 года новую программу льготного кредитования — «Арктическая ипотека».

Инициатива ориентирована на жителей арктических регионов России и уже вызвала оживленный интерес среди потенциальных заемщиков.

Условия новой программы

Главное преимущество «Арктической ипотеки» — рекордно низкая ставка по кредиту: всего 2% годовых. Первоначальный взнос составит 20,1% от стоимости жилья, а максимальная сумма кредита — до 6 миллионов рублей. Программа предназначена для широкого круга граждан, в том числе молодых семей и сотрудников госучреждений.

Какое жильё можно купить

Программа распространяется на покупку жилья на первичном рынке — как квартиры в новостройках, так и дома от застройщиков. Также предусмотрена возможность приобрести земельный участок под строительство либо построить жильё по договору подряда.

Обязательное страхование

Для получения льготного кредита потребуется оформить страхование жизни и залогового имущества. Это обязательное условие, позволяющее банку предложить минимальную процентную ставку.

Последствия для регионального рынка

Эксперты считают, что программа способна активизировать рынок жилья в арктических регионах, простимулировать строительство и улучшить жилищные условия местных жителей. Это может стать толчком к развитию инфраструктуры и привлечению новых жителей в северные территории страны.

Новые возможности для жителей Севера

«Арктическая ипотека» — это не просто выгодный финансовый продукт. Это социально-экономическая мера, направленная на улучшение жизни в северных регионах, поддержку молодых семей и развитие отдалённых территорий России.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

20 часов назад

«Ваш сын сбил человека»: казанский юрист разобрал самые опасные схемы мошенников в 2025 году

Новости Татарстана

час назад

«Спецназ – это семья, у нас служат патриоты»: в РТ набирают в спецподразделения на СВО

рошаль это

Не у нас

3 часа назад

На Аляске пилот с 2 детьми пережили ночь на крыле самолета после падения

Интересное в Казани

2 дня назад

В России начинается запись детей в первый класс: как выбрать школу для ребенка

удаление цветных татуировок в Москве

Не у нас

2 часа назад

Ученые рассказали, что Земля может столкнуться с угрозой уничтожения

Не у нас

день назад

Вырвали и вставили обратно: в Китае женщина умерла после удаления здорового зуба

Не у нас

день назад

В Новосибирске стали чаще воровать тела покойников

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по факту смерти младенца в РТ

Не у нас

день назад

Власти просят объяснить верующим, чем грозит публичная молитва
Новости Казани
3 часа назад

В Казани 9 Мая запустят салют

Помимо фейерверка, в городе пройдет онлайн-акци...

Новости Татарстана

49 минут назад

Житель Татарстана обвиняется в жестоком обращении с животными

Интересное в Казани

7 часов назад

«Если тебе комфортно – ты уже проиграл»: предприниматель из Казани о тех, кто не выживет в бизнесе

Новости Казани

час назад

В Казани на Восстания в ДТП пострадал ребенок

Не у нас

час назад

Ученые рассказали о том, как продолжается эволюция человека
Татарстанцы увидят солнечное затмение
Новости Татарстана
час назад

Татарстанцы увидят солнечное затмение

Новости Татарстана

4 часа назад

Трасса Алексеевское — Альметьевск в Татарстане может стать платной

Не у нас

5 часов назад

Климатолог рассказал, что Земле угрожает еще более страшный парниковый эффект

Новости Казани

6 часов назад

В Казани 25 марта обновился температурный рекорд
Когда экономия выходит дороже: сотрудник колл-ц...
Интересное в Казани
5 дней назад

Когда экономия выходит дороже: сотрудник колл-центра из Казани рассказала, почему нельзя выбирать стоматологию только по цене