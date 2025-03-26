Сбербанк запустил новую льготную ипотеку под 2%, но есть один нюанс

Сбербанк запускает с 1 марта 2025 года новую программу льготного кредитования — «Арктическая ипотека».

Инициатива ориентирована на жителей арктических регионов России и уже вызвала оживленный интерес среди потенциальных заемщиков.

Условия новой программы

Главное преимущество «Арктической ипотеки» — рекордно низкая ставка по кредиту: всего 2% годовых. Первоначальный взнос составит 20,1% от стоимости жилья, а максимальная сумма кредита — до 6 миллионов рублей. Программа предназначена для широкого круга граждан, в том числе молодых семей и сотрудников госучреждений.

Какое жильё можно купить

Программа распространяется на покупку жилья на первичном рынке — как квартиры в новостройках, так и дома от застройщиков. Также предусмотрена возможность приобрести земельный участок под строительство либо построить жильё по договору подряда.

Обязательное страхование

Для получения льготного кредита потребуется оформить страхование жизни и залогового имущества. Это обязательное условие, позволяющее банку предложить минимальную процентную ставку.

Последствия для регионального рынка

Эксперты считают, что программа способна активизировать рынок жилья в арктических регионах, простимулировать строительство и улучшить жилищные условия местных жителей. Это может стать толчком к развитию инфраструктуры и привлечению новых жителей в северные территории страны.

Новые возможности для жителей Севера

«Арктическая ипотека» — это не просто выгодный финансовый продукт. Это социально-экономическая мера, направленная на улучшение жизни в северных регионах, поддержку молодых семей и развитие отдалённых территорий России.