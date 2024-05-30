Сбербанк выдал 2,2 тыс. ипотечных кредитов на ИЖС в Татарстане за первые четыре месяца 2024 года

Доля от общего количества выдач на рынке ИЖС по России составила 5,5%

Татарстан вошел в ТОП-20 регионов по количеству ипотечных сделок Сбербанка на рынке ИЖС за первые четыре месяца 2024 года. В регионе было заключено 2,2 тыс. ипотечных сделок в данном сегменте, что составило 5,5% от общего количества выдач на рынке ИЖС по России.

С конца 2022 года рынок ИЖС переживает настоящий бум: в 2023 году аналитики Домклик неоднократно фиксировали рекордное число выдач ипотечных кредитов, а в 2024 году продолжаем наблюдать обновление рекордов по доле ИЖС в общем количестве ипотечных выдач Сбера.

Аналитический центр Домклик изучил динамику ипотечных сделок в данном сегменте с начала 2023 года.

Как менялся спрос на ИЖС



Динамика выдач ипотечных кредитов на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС) за 2023-2024 гг. Столбцами указано абсолютное количество выдач по ИЖС (в тыс.шт.), линией – доля ИЖС в общем количестве выданных ипотечных кредитов (в %). Данные Сбербанка.

В 2023 году мы наблюдали бурный рост спроса на рынке ИЖС: рост непрерывно продолжался с февраля по октябрь. Если в начале года количество выдач составляло по 2-3 тыс. шт. в месяц, то к IV кварталу оно уже достигло рекордных 15 тыс. шт. Доля выдач также выросла с 4% в I квартале до 11% в IV квартале.

Аналитики Домклик полагают, что активное развитие рынка в 2023 году стало следствием ряда законодательных изменений:

В 2022 году Сбер распространил выдачу льготной ипотеки на строительство частного дома собственными силами (хозспособом).

С 2022 года стало возможным получать ипотеку на ИЖС единовременно. Ранее кредит можно было получить только частями (траншами).

В середине 2023 года Сбер начал выдавать ипотеку на ИЖС без дополнительного обеспечения на период стройки, под залог земельного участка.

В начале 2024 года количество выдач продолжило держаться на высоком уровне – по 7-10 тыс. шт. в месяц. При этом доля ИЖС в общем количестве неоднократно обновляла рекорд – последний был зарегистрирован в марте (23%). Стабильный рост объясняется не только высокой востребованностью рынка ИЖС, но и введенными ограничениями на первичном и вторичном рынках. Кроме того, приобретение строящегося жилого дома обойдется дешевле, чем покупка квартиры. Если медианная стоимость квадрата на первичном и вторичном рынке в апреле 2024 года была равна 150 тыс. и 103 тыс. соответственно, то на рынке ИЖС (дома) – 55 тыс. руб. Полагаем, что интерес населения к сегменту ИЖС продолжит укрепляться в связи с законодательными нововведениями, в частности, с запуском ипотеки с открытием эскроу-счетов.