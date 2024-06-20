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Сбербанк: проблема «зависших» рупий решена, бизнес интересуется депозитами в них

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Проблема «зависших» рупий решена, российские импортеры и экспортеры теперь заинтересованы в депозитах в индийской валюте, заявил зампред Сбербанка Анатолий Попов.

«Рупия становится все более популярной валютой... у нас впервые появился спрос на депозиты в рупиях. То есть, если раньше был такой термин, как «зависшие» рупии, то есть рупии «зависли», на них ничего нельзя сделать, то сейчас наоборот, у предприятий российских, импортеров или экспортеров, появляется избыток рупийной ликвидности, они хотят ее размещать. Мы два месяца назад впервые предложили рупийные депозиты и видим активный спрос и на этот инструмент», - сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

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