Сбер запустил в городах Татарстана бесплатную доставку Дебетовой СберКарты от 15 минут

Это самая быстрая доставка карт в стране.

Сбер запустил ускоренную доставку банковских карт от 15 минут по всей стране. В Татарстане услуга доступна в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Зеленодольске. Дебетовую СберКарту бесплатно привезут клиенту курьеры в любое удобное для него место.

Сервис уже работает в более 100 городах России. Чтобы получить готовую карту, при заказе пластика в приложении СберБанк Онлайн нужно выбрать опцию «Хочу быструю доставку» и указать адрес.