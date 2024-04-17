Сбер запустил в городах Татарстана бесплатную доставку Дебетовой СберКарты от 15 минут
Это самая быстрая доставка карт в стране.
Сбер запустил ускоренную доставку банковских карт от 15 минут по всей стране. В Татарстане услуга доступна в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Зеленодольске. Дебетовую СберКарту бесплатно привезут клиенту курьеры в любое удобное для него место.
Сервис уже работает в более 100 городах России. Чтобы получить готовую карту, при заказе пластика в приложении СберБанк Онлайн нужно выбрать опцию «Хочу быструю доставку» и указать адрес.
Игорь Ковалёв, директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка:
«Наши клиенты уже привыкли к быстрой доставке чего угодно — от продуктов до гаджетов. А почему бы не доставлять так же быстро и банковские карты, подумали мы. Ещё летом прошлого года мы запустили пилотный проект в Москве, Казани и Уфе для владельцев Android-смартфонов. Увидели, что сервис востребованный, отработали все нюансы. И теперь мы расширяем количество городов доставки, а воспользоваться этой опцией наконец-то могут и владельцы айфонов. По сути, это новое слово в мире доставки карточных продуктов в России: любой клиент Сбера может получить свою Дебетовую СберКарту всего за 15 минут по удобному адресу. Для этого достаточно заказать пластик в СберБанк Онлайн и указать, что нужна быстрая доставка. На данный момент это самая быстрая доставка карт в стране».
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