Сбер запустил стажировки для студентов в офисах обслуживания клиентов

Сбер расширил свою программу стажировок и запустил новый трек для студентов колледжей и вузов в офисах обслуживания клиентов банка. Теперь, помимо стажировок по ИТ, цифровым и бизнес-направлениям, компания впервые реализует оплачиваемые стажировки в сфере клиентского обслуживания.

Студенты последних курсов региональных вузов и колледжей могут пройти стажировки в Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Иркутске и Нижнем Новгороде. В рамках пилота студенты смогут полностью погрузиться в процесс обслуживания клиентов в офисах банка, выполняя функции клиентского менеджера. У каждого стажера будет наставник из числа руководителей и заместителей руководителей офисов.

Стажировка в офисах обслуживания клиентов предполагает трудоустройство по срочному трудовому договору с занятостью от 20 до 40 часов в неделю. Продолжительность стажировки составляет 2 месяца с возможностью продления. Оклад зависит от города стажировки и занятости.

Данная стажировка даст возможность студенту не только легче адаптироваться и понять, подходит ли ему эта сфера деятельности, а также проявить свои способности, зарекомендовать себя и перейти в штат в случае успешного прохождения программы. Для участия в ней необходимо подать заявку на сайте sbergraduate.ru/salesofficeinternship.

В случае успешной реализации пилота, стажировки в офисах обслуживания клиентов будут тиражированы на подразделения сети продаж банка по всей стране.