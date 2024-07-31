Сбер запустил стажировки для студентов в офисах обслуживания клиентов
Сбер расширил свою программу стажировок и запустил новый трек для студентов колледжей и вузов в офисах обслуживания клиентов банка. Теперь, помимо стажировок по ИТ, цифровым и бизнес-направлениям, компания впервые реализует оплачиваемые стажировки в сфере клиентского обслуживания.
Студенты последних курсов региональных вузов и колледжей могут пройти стажировки в Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Иркутске и Нижнем Новгороде. В рамках пилота студенты смогут полностью погрузиться в процесс обслуживания клиентов в офисах банка, выполняя функции клиентского менеджера. У каждого стажера будет наставник из числа руководителей и заместителей руководителей офисов.
Стажировка в офисах обслуживания клиентов предполагает трудоустройство по срочному трудовому договору с занятостью от 20 до 40 часов в неделю. Продолжительность стажировки составляет 2 месяца с возможностью продления. Оклад зависит от города стажировки и занятости.
Данная стажировка даст возможность студенту не только легче адаптироваться и понять, подходит ли ему эта сфера деятельности, а также проявить свои способности, зарекомендовать себя и перейти в штат в случае успешного прохождения программы. Для участия в ней необходимо подать заявку на сайте sbergraduate.ru/salesofficeinternship.
В случае успешной реализации пилота, стажировки в офисах обслуживания клиентов будут тиражированы на подразделения сети продаж банка по всей стране.
Татьяна Галкина, старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка:
«Старт карьеры в продажах – это бесценный опыт, который может получить студент еще во время учебы. Для нас, как крупнейшего работодателя, этот пилотный проект позволит привлечь молодых специалистов. Для студентов мы предусмотрели отсутствие планов по продажам, что поможет стажерам постепенно погружаться в процесс и раскрывать свои профессиональные навыки».
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