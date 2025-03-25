Сбер запустил новую льготную ипотеку под 2%, но есть один нюанс

Сбербанк объявил о запуске новой программы «Арктическая ипотека», предлагающей льготные условия кредитования для жителей арктических регионов России.

Старт программы намечен на 1 марта 2025 года, и она уже вызывает значительный интерес среди потенциальных заемщиков.

Условия ипотеки:

«Арктическая ипотека» предоставляется под минимальный процент в 2% годовых, что делает ее одной из самых привлекательных на рынке. При этом первоначальный взнос установлен на уровне 20,1%, а максимальная сумма кредита может достигать 6 миллионов рублей.

Программа ориентирована на различные категории граждан, включая молодые семьи и сотрудников государственных учреждений.

Какое жилье можно приобрести:

Программа фокусируется на поддержке приобретения жилья на первичном рынке, включая квартиры в новостройках и частные дома от застройщиков. Также допускается покупка земельных участков под строительство и самостоятельное строительство по договору подряда.

Страхование ипотеки:

Одним из обязательных условий выдачи «Арктической ипотеки» является страхование залогового имущества и жизни заемщика. Наличие полиса жизни является критерием для получения кредита под столь низкий процент.

Влияние на рынок жилья:

Эксперты прогнозируют, что новая программа окажет значительное влияние на рынок недвижимости арктических территорий, стимулируя новое строительство и улучшение жилищных условий в регионе. Это также может способствовать притоку населения и развитию местной инфраструктуры.

«Арктическая ипотека» открывает новые возможности для жителей Севера, предоставляя выгодные условия для приобретения и строительства жилья.

Эта программа не только поможет улучшить жилищные условия, но и поддержит социальное и экономическое развитие арктических регионов России, сообщает polis812.