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Сбер запускает серию подкастов о людях с инвалидностью

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Речь пойдёт о различных аспектах жизни людей с инвалидностью и о том, как современные технологии могут им помочь

Особенный банк — специальное подразделение Сбера, которое адаптирует сервисы для людей с инвалидностью, — отмечает восьмой день рождения. К этому событию была записана серия подкастов, где главными героями стали люди с инвалидностью и те, кто им помогают.

Герои подкастов рассказывают о своей жизни из первых уст: о том, как решают повседневные задачи, с какими сложностями регулярно сталкиваются. Эксперты в вопросах создания доступной среды — представители Сбера и НКО — обсуждают, как современные сервисы и технологии могут им с этим помочь.

Тематика выпусков разнообразная: лайфстайл, социальная адаптация детей с инвалидностью, профессиональная реализация, жизнь с близкими, которые нуждаются в заботе, финансовая безопасность и защита от мошенников. И лучше всего эти вопросы получится обсудить, собравшись за одним столом для открытого и честного диалога.

Артём Алёшкин, старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка:
«Наша главная задача — сделать Сбер удобным для каждого и особенно для людей с инвалидностью. Сегодня в банке около 8 млн таких клиентов, а всего в России — 11 млн. Но важно не только делать, но и рассказывать про наши инклюзивные проекты, чтобы о них знали и могли ими пользоваться те, для кого они созданы. В прошлом году мы запускали серию роликов ʺСбер — свой для каждогоʺ. Они получили высокую оценку от экспертов премии ʺЛучшие социальные проекты Россииʺ, их признали лучшими в номинации ʺСоциальный маркетингʺ.

Мы уже 8 лет работаем с этим сегментом, и каждый день узнаём что-то новое. И мы подумали, что для развития инклюзивного общества важно слышать и понимать друг друга, а значит нужно, чтобы люди с инвалидностью сами рассказали о себе. Поэтому в этом году мы решили сменить формат и записали серию подкастов с участием экспертов и клиентов.

Всего получилось пять насыщенных и интересных выпусков. В первом выпуске мы встретимся с незрячим юристом, владелицей собаки-проводника и аналитиком, который использует электроколяску. Поговорим с ними о том, что им нужно для комфортной жизни, и о том, как Сбер может им в этом помочь, чтобы они оставались финансово независимыми и самостоятельно управляли своими деньгами. На наш взгляд, получился очень интересный и полезный проект».

Посмотреть подкаст можно в Hi-Fi стриминге Звук и в официальной группе в ВК.

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