Сбер запускает регистрацию на свой ежегодный киберспортивный турнир по Dota 2
Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк
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Киберспортсмены и команды любителей могут зарегистрироваться на турнир Сбера и получить денежные призы
Второй год подряд Сбер проводит собственные соревнования по киберспорту. Участвуя в них геймеры прокачивают свои навыки, выигрывают денежные призы и могут попасть на международные Открытые киберспортивные игры.
Зарегистрироваться на турнир можно до 20 июля. С 13 по 21 июля пройдут отборочные соревнования, 27-28 июля состоится групповой этап, а 3 августа — финал. Турнир по компьютерной игре Dota 2 пройдёт при поддержке Федерации компьютерного спорта России. Следить за трансляцией игр можно будет в сообществе ФКС России во ВКонтакте и на сайте Сбера.
В финальной части выступят восемь команд. Коллективы, занявшие 2-4 места, поборются за 500 тысяч рублей. Победившая команда войдёт в состав сборной Сбера «ChristoFire» и выступит на международных «Открытых киберспортивных играх — 2024». Чемпионы также получат спонсорскую поддержку от Сбера, профессиональные компьютеры, недельный буткемп в кампусе СберУниверситета и помощь тренера Егора Jotm Суркова, который подготовит коллектив к международному турниру.
Помимо групповых соревнований также пройдёт индивидуальный кибертурнир в формате «один на один». Его победитель получит приз — умную колонку SberBoom с виртуальным ассистентом Салют.
Сбер также поддерживает другие турниры ФКС России: Всероссийскую киберспортивную студенческую лигу, Чемпионат России по компьютерному спорту, Школьную лигу и «Открытые киберспортивные игры — 2024». Компания выступает партнёром этих соревнований и предоставляет победителям уникальные возможности — от специальной стипендии Сбера до поездки на международный турнир Riyadh Masters 2024.
А ещё все геймеры от 14 до 21 года в июне-августе могут оформить выгодную Молодежную СберКарту с ультра-редким дизайном и мемными фразами «Нужно больше золота» и «Потрачено». Владельцы карты каждый месяц могут выбирать до пяти категорий кешбэка, оплачивать ею покупку игр и пополнять игровые кошельки в пару кликов в сервисе «Платежи» в приложении СберБанк Онлайн. Заказать Молодежную СберКарту можно на сайте.
Адам Lagoona Чахаев, игрок 4 позиции команды Сбера ChristoFire в сезоне 2023 года:
«Турнир Сбера для нас был неплохим поводом не сидеть на месте и провести официальные игры, потренировавшись в соревновательном формате. Финал, против команды Next Up, показал, что уровень турнира может по праву называться Tier-3. Это также подтверждает самый популярный портал Liquidpedia и слова игроков, с которыми я общался после мачтей. Эмоции были положительные от самого старта турнира и до финального аккорда — нашей победы. Именно поэтому считаю, что количество таких турниров нужно увеличивать и проводить в обязательном порядке. Это отличный шанс для молодых игроков показать себя и получить бурю эмоций. На втором турнире Сбера буду болеть за своих знакомых ребят, а сам посмотрю игры на трансляции».
Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893
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