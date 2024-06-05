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Сбер выявил схему мошенничества с «инвестициями» кредитных средств граждан в финансовые пирамиды

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Остановить мошенников помогли сотрудники Сбера, рассказал журналистам заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах ПМЭФ

Сотрудники Сбера выявили схему мошенничества, при которой организаторы финансовой пирамиды убеждали граждан брать кредиты в банках и 60% заёмных средств направлять им в обмен на полное погашение долга. Сбер совместно с правоохранительными органами пресек деятельность этой пирамиды, а также выявил еще три похожих случая. Об этом заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.

Преступная схема привлекла внимание одного из сотрудников, который обнаружил, что один клиент банка погашает кредиты сразу за 27 человек. Внутреннее расследование и тщательный анализ кредитного портфеля помогли предотвратить дальнейшие выдачи на 200 млн рублей и выявить ещё 3 пирамиды.

Результаты расследования Сбер передал в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Четверых организаторов пирамиды арестовали, у них изъято 43 млн рублей на счетах и наличными, 3 квартиры и 12 автомобилей. На момент ареста преступники готовились свернуть пирамиду и скрыться.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«К сожалению, несмотря на многочисленные печальные примеры, финансовые пирамиды по-прежнему привлекают тысячи людей, которые надеются получить рекордную гарантированную доходность. В Сбере действуют алгоритмы выявления лиц, которые могут быть вовлечены в пирамиду, что позволяет нам предотвращать выдачу им кредитов, выявлять пирамиды и передавать данные в правоохранительные органы. Однако комплексное решение проблемы невозможно без серьезных законодательных изменений. Выявлять финансовые пирамиды очень сложно, так как не всегда очевидны признаки преступления — пирамиды ловко имитируют легитимную деятельность. Сейчас в УК РФ даже отсутствует такое понятие, как финансовая пирамида. Мы видим возможности борьбы с подобными преступления в изменении законодательства. Мы со стороны Сбера планируем инициировать такие изменения, чтобы ввести уголовную ответственность за организацию финансовой пирамиды».

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