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Сбер в начале 2025 года начнет операции с клиентами в цифровых рублях

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Сбер осенью планирует стать участником эксперимента по расчетам в криптовалютах

Сбер осенью текущего года планирует стать участником экспериментального режима расчетов в криптовалютах и начать операции с клиентами в цифровых рублях в начале 2025 года, рассказал в интервью Reuters на полях Восточного экономического форума заместитель председателя правления банка, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса Анатолий Попов.

«Мы считаем, что криптовалюты и стейблкоины должны быть признаны легитимными платежными инструментами во всем мире. Приветствуем движение регуляторов России к признанию криптовалюты, как расчетного инструмента для международных платежей, легализации майнинга. Сформировался устойчивый спрос на расчеты с использованием криптовалют в мировой экономике. Понятно, что в большинстве стран все равно эти расчеты в серой зоне, но для малого и среднего бизнеса это будет неплохим решением в текущих условиях», — отметил зампред Сбера.

По его словам, формируется экспериментальный правовой режим, его параметры как раз определяются. С 1 сентября ЦБ получит полномочия вводить параметры такого режима, добавил Попов.

«Мы активно участвуем в разработке регулирующих механизмов, и надеемся стать участниками нового режима этой осенью», — сообщил заместитель председателя правления банка.

Сбер, как отметил Попов, участвует в пилоте по внедрению цифрового рубля и планирует начать фактические операции с клиентами в начале 2025 года.

«Цифровой рубль будет без ограничений меняться на безналичные рубли, позволяя проводить беспрепятственные транзакции для участников», — поделился мнением он, и добавил, что криптовалюты скорее являются способом расчетов для малого, среднего бизнеса и частных лиц.

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