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Сбер стал первым в рейтинге крупнейших интернет-эквайеров Европы

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Сбер восьмой год подряд подтвердил лидерство в рейтинге эквайеров по количеству транзакций. За 2023 год российская компания показала результат в 47 млрд транзакций (+11% за год), оторвавшись от ближайших конкурентов WORLDPAY (+10% за год) и NEXI (+18% за год) в 4 раза.

Также, согласно отчёту The Nilson Report, банк второй год подряд занимает третье место в рейтинге крупнейших онлайн-эквайеров в мире и является единственным из ТОП-3 онлайн-игроков, одинаково успешно развивающим одновременно POS-эквайринг и интернет-эквайринг.

Доля онлайн-транзакций Сбера составляет 10%. Первое и второе места в рейтинге занимают ориентированные на интернет-платежи компании J.P. Morgan Payments и Adyen.

Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка:
«Уже восемь лет, с 2016 года, Сбер неизменно остается на верхней строчке рейтинга со значительным отрывом в сравнении с ближайшими конкурентами по количеству обрабатываемых транзакций. Такие результаты еще раз доказывают, что мы предоставляем сервисы высокого качества и забота о клиентах, наш ориентир на человекоцентричность, остаются неизменным приоритетом работы Сбера. Мы продолжаем развивать семейство SberPay, и его сервисы набирают популярность среди россиян. Мы уделяем особое внимание применению искусственного интеллекта, инновациям и постоянному улучшению клиентского опыта».

На рынке эквайеров карт национальных платежных систем Сбер является абсолютным лидером. Интересно, что уже более трети всех транзакций по картам в Европе проходят по национальным системам, помимо карт МИР, это также Bancontact, Troy и другие. Количество транзакций по национальным картам в 2023 выросло на 31%, тогда как по картам международных платежных систем Visa и MasterCard только на 9%.

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