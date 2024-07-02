Сбер сохранил повышенную ставку по флагманскому вкладу «Лучший %»

Максимальная доходность по вкладу останется на уровне 18% годовых

Банк принял решение продлить предложение с повышенными ставками до 18 годовых по своему флагманскому вкладу «Лучший%». Изначально акция действовала до конца июня на деньги, которые не хранились на других вкладах в Сбере в предыдущие 2 календарных месяца.

Максимальная ставка 18% годовых по-прежнему доступна клиентам при вложении средств на 6 или 7 месяцев по всей линейке ("Лучший %", "Лучший % Премьер" и "Лучший % Лидер") при выборе выплаты процентов по вкладу в конце срока.

«Лучший %» - самый популярный вклад в линейке Сбера и является лучшим вкладом на банковском рынке по версии сервиса «Сравни.ру». В этом продукте сберегают деньги более половины клиентов банка. В 2023 году доля вклада «Лучший%» в открытиях составляла 40%, а в 2024 году выросла до 59%. За год баланс клиентов на данном продукте вырос в 3,3 раза и составляет 41% от общего портфеля срочных вкладов и накопительных счетов.

Открыть вклад можно онлайн из приложения Сбербанк Онлайн или в офисе банка. Для открытия вклада можно воспользоваться бесплатными переводами до 30 млн рублей в месяц со своих счетов и карт в других банках - по номеру счета или через систему быстрых платежей.

Директор дивизиона «Сбережения клиентов» Сбербанка Дмитрий Володин:

«Мы наблюдали высокий запрос на сберегательные продукты на рынке и в июне улучшили условия по всей продуктовой линейке, в том числе, подняли ставку по нашему флагманскому продукту Лучший % до 18% годовых. В результате за июнь количество клиентов по всем вкладам и накопительным счетам Сбера возросло на 1 млн, количество открытий вкладов – на 1,6 млн. В связи с высоким спросом клиентов, мы решили сохранить повышенную ставку на наш флагманский продукт».

Ставка 18 % годовых действует по вкладу «Лучший %» (далее — «Вклад») сроком на 6 или 7 мес. при размещении от 100 000 ₽, при условии, что на момент открытия Вклада остаток денежных средств на всех вкладах в рублях РФ, открытых на имя вкладчика, рассчитанный путём сложения остатков на них на момент заключения договора и внесения денежных средств, больше или равен максимальному остатку денежных средств на всех вкладах в рублях РФ, открытых на имя вкладчика, на конец каждого дня в течение 2 мес., предшествующих мес. заключения договора, либо сумма открытия вклада равна или больше пороговой суммы для максимальной процентной ставки. Вклад является самым выгодным по уровню ставки среди вкладов ПАО Сбербанк с минимальной суммой от 100 000 ₽. При досрочном расторжении договора Вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01 % годовых. Валюта Вклада — рубли Российской Федерации.