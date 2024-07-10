Сбер скоро возобновит выдачи по "Семейной ипотеке"

Сбер в скором времени возобновит выдачи кредитов в рамках обновленной госпрограммы "Семейная ипотека", поданные до этого дня заявки будут пересмотрены банком по новым условиям, сообщил ТАСС первый зампред правления банка Кирилл Царев.

"Сбербанк с 10 июля запускает новые условия "Семейной ипотеки". Мы согласны с тем, что подход в льготных ипотечных программах должен становится более адресным. Такие гибкие меры помогут нуждающимся клиентам с детьми взять кредит на жилье по низкой ставке, а для рынка это будет поддержка для развития, так как жесткая просадка по ипотечному кредитованию нанесла бы ощутимый удар. Все поданные до сегодняшнего дня заявки нашими клиентами по программе "Семейная ипотека" будут пересмотрены банком по новым условиям", - сказал Царев.

Он добавил, что рефинансирование ранее взятой ипотеки будет доступно только семьям с детьми до шести лет (включительно) и семьям, у которых есть ребенок с инвалидностью.

По данным Сбербанка, минимальный размер процентной ставки по программе на "Домклик" теперь составит 6% с учетом страхования жизни, минимальный размер первоначального взноса - 20,1%. Максимальная сумма кредита - 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в остальных регионах - 6 млн рублей. Также в Сбербанке можно оформить ипотеку со увеличенным лимитом, в этом случае максимальная сумма кредита составит 30 и 15 млн рублей соответственно. При этом сумма в рамках лимита будет оформлена по льготной ставке, сумма свыше лимита - по рыночной.