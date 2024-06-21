Сбер рассчитывает на дальнейший рост прибыли и дивидендных выплат

Сбер рассчитывает на дальнейший рост прибыльности и позитивный тренд в дивидендах, заявил глава банка Герман Греф в ходе годового общего собрания акционеров.

«Наши финансовые результаты, а также наш прогноз по рентабельности капитала в размере 22% и выше позволяют рассчитывать на рост прибыли, а значит и на позитивный тренд в дивидендах», — сказал Греф.

Он напомнил, что за пять месяцев этого года банк уже заработал 628,4 млрд руб. (рост 6,7%) при рентабельности капитала на уровне 22,5%.

«Это отличный результат и рост год к году. На старте года мы отмечали некоторое замедление корпоративного и розничного кредитования на фоне принятых ограничительных мер ЦБ и высокого уровня процентных ставок в экономике, но в целом по году сейчас идем лучше наших ожиданий, лучше плана по прибыли и по темпам роста бизнеса», — отметил он.

Ранее Греф неоднократно заявлял, что Сбер будет стараться обеспечить для своих акционеров планку по дивидендам в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. За 2023 год кредитная организация заработала рекордную чистую прибыль по МСФО в размере 1,5 трлн руб.