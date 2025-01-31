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Сбер приглашает школьников принять участие в первой Всероссийской олимпиаде по предпринимательству

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Олимпиада поможет молодым людям выявить и развить творческие способности, предпринимательское мышление и интерес к предпринимательской деятельности. Подать заявку можно до 14 февраля по ссылке. Организаторы олимпиады — Министерство науки и высшего образования РФ, «Движение Первых», «МИРЭА — Российский технологический университет», со организаторы — Сбер и фонд «Наше будущее».

Принять участие в олимпиаде могут российские школьники 9-11 классов как уже с готовой бизнес-идеей, так и без нее, но заинтересованные в создании и развитии собственного бизнес-проекта. Ребятам необходимо выбрать один из трех профилей: классическое, технологическое или социальное предпринимательство.

На первом этапе они будут состязаться, выполняя олимпиадные задания по школьным предметам (информатика, обществознание, математика и т.д.) в индивидуальном формате. На втором — будут изучать основы ведения бизнеса и объединятся в команды для совместной работы над проектами под руководством наставников из числа опытных предпринимателей, а также будут развивать мягкие навыки, необходимые для запуска и ведения бизнеса: управление проектом, работа в команде, самопрезентация и так далее.

Финал состоится в апреле в Москве. Победители и призеры смогут получить преференции при поступлении в 8 федеральных вузов — дополнительные баллы к ЕГЭ, а также возможность обучения за счет средств вузов, скидки на образовательные программы, денежные призы и возможность продолжить развивать свой бизнес-проект вместе с организаторами и их партнерами. По итогам первого пилотного сезона список университетов, в которых участники могут получить преференции, будет расширен.

Вузы-партнеры: ФГБОУ ВО «МИРЭА» – Российский технологический университет, ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева», ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет», ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

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