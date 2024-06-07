Сбер презентовал детскую книгу об осознанном образе жизни

На площадках Зеленого марафона в крупных городах Волго-Вятского банка Сбербанка* состоялась презентация детской экологической книги «Тайна планеты. Приключения Саши Кулибина и кота Чак-Чака». Книга рассказывает историю о том, как мальчик и кот попадают в прошлое, чтобы спасти планету от экологической катастрофы.

По мотивам книги для маленьких участников марафона проводились эко-игры и мастер-классы, участниками которых стали более 2800 детей. Самым активным были вручены интерактивные книги и эко-подарки. На платформе «Сберегаем вместе» книгу можно скачать и читать на любом устройстве или прослушать на HiFi-стриминге Звук.

Также на Зеленом марафоне нижегородцы посоревновались в эко-баскетболе, а в Кирове работала мобильная экологическая лаборатория. Все желающие смогли увидеть, как происходит оценка качества воздуха. А с помощью велошредера кировчане измельчили более 50 кг пластиковых крышечек, которые станут сырьем и будут повторно использованы для производства пластиковых изделий. В Марий Эл участники смогли отправиться в эко-путешествие на Алтай и озеро Байкал в VR-кинотеатре.

Как и в прошлые годы на площадках был организован раздельный сбор отходов. В общей сложности участниками марафона было сдано на переработку более 600 кг мусора. А в преддверии Зеленого марафона в регионах Волго-Вятского банка Сбербанка прошли экологические акции, во время которых было высажено более 28 тысяч деревьев.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.