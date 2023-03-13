Сбер предупредил россиян о новом виде мошенничества с обвинениями в измене Родине

Сбербанк предупредил граждан РФ о случаях мошенничества с обвинением в измене Родине

Сбербанк предупредил россиян о новых способах мошенничества: мошенники звонят жертвам и обвиняют их якобы в измене Родине, сообщает пресс-служба на сайте банка.

"Сбербанк предупреждает о набирающих обороты случаях мошенничества, в которых жертву обвиняют якобы в измене Родине", - говорится в сообщении.

Как говорят специалисты банка, мошенники представляются сотрудниками МВД или ФСБ, говорят, что кто-то украл данные держателя счета или карты и переводит деньги в поддержку украинской армии. А далее предлагают перевести деньги на резервные счета и все по уже стандартному сценарию. Перепуганный человек, чтобы избежать наказания за измену Родине, начинает переводить все туда, куда указывают, и остается без копейки.