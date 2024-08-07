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Сбер представил новые умные колонки SberBoom Home и SberBoom Mini 2 с искусственным интеллектом GigaChat

Оба устройства оснащены технологией Magnetic So...

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

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Оба устройства оснащены технологией Magnetic Sound, значительно улучшающей качество звука

Сбер представил обновление в линейке умных колонок Sber – SberBoom Home с встроенным Zigbee-модулем и LED-дисплеем, а также второе поколение модели SberBoom Mini. Благодаря возможностям нейросетевой модели GigaChat владельцы умных колонок могут решать множество творческих задач — придумать поздравление, новый рецепт, шутку или название, составить пошаговую инструкцию или план тренировок, а дети — ощутить себя соавторами сказок, контролируя развитие сюжета. Для запуска диалога достаточно сказать: «Салют, включи GigaChat» — и можно начинать создавать запросы. Умные колонки разработаны партнёром Сбера, компанией SberDevices.

Техноэстетика в новом дизайне

SberBoom Home оснащена монохромным LED-дисплеем, на который по запросам пользователя выводится информация о времени, погоде или дорожном трафике. Ассистент научился выражать свои эмоции с помощью анимаций, которые отображаются на дисплее. Внешнее пластиковое покрытие колонки отличается высокой износостойкостью, ткань обработана специальной водоотталкивающей пропиткой. SberBoom Mini 2 в новом исполнении получила полупрозрачный корпус и обновлённую цветовую палитру.

Прокачанный звук с технологией Magnetic Sound

SberBoom Homе и SberBoom Mini 2 обладают мощностью звука 8 Вт и 5 Вт, акустикой 360, и технологией Magnetic Sound, что создаёт отличное объёмное звучание. Технология сочетает адаптивные алгоритмы обработки звука и применение более мощного неодимового магнита вместо распространенного ферритового. Всё это позволяет получить более насыщенное и чистое звучание с глубокими басами даже при небольших размерах колонок. Миллионы треков доступны к прослушиванию в HiFi-стриминге Звук, а умные алгоритмы подберут музыку специально под предпочтения конкретного пользователя. Добавлять в Избранное теперь можно даже треки, звучащие по радио.

Управление умным домом даже без интернета

Новая колонка SberBoom Home способна заменить отдельный хаб для устройств умного дома и запускать локальные сценарии даже без подключения к интернету. Это стало возможным благодаря встроенному Zigbee-модулю, который позволяет подключать и управлять устройствами умного дома Sber, а также совместимыми устройствами от других производителей.

Режим совместной работы с ТВ

Пульт больше не нужен: искать фильмы, переключать каналы, управлять навигацией и видеоплеером из любого приложения можно голосом через подключённую к ТВ умную колонку Sber. Кроме того, появилась возможность выводить звук с телевизоров прямо на умные колонки. Одна колонка усилит звучание, две одинаковых – позволят смотреть видео-контент со стереозвуком. Режим совместной работы постепенно станет доступен на всех устройствах под управлением Салют ТВ, начиная с ТВ-приставки SberBox.

Денис Филиппов, CEO SberDevices:
«Мы представили первую колонку Sber полтора года назад. И рост доли бренда на рынке умных колонок в 2,7 раза лишь за последние полгода – свидетельство того, что мы создаем не просто девайсы, а пользовательский опыт, который нравится людям. Общение с виртуальным ассистентом стало неотъемлемой частью жизни, наши пользователи проводят за общением с ним минимум 3,5 часа в месяц. Базовые функции уже стали рутиной, но за этим удобством стоит множество часов исследований и разработки. Мы верим, что стоим на пороге большого технологического скачка, когда общение с колонкой превратится в привычное общение с большой языковой моделью, такой как GigaChat, и любой контент будет доступен всего за несколько шагов».

Управлять воспроизведением музыки, сценариями умного дома, а также передавать сообщения между устройствами пользователи колонок могут голосом с помощью виртуального ассистента Салют. На устройстве можно активировать Детский режим, ограничивающий доступ к контенту 18+.

Цены и доступность

С 6 августа новые умные колонки Sber можно приобрести в официальном интернет-магазине SberDevices по рекомендованным ценам:

– 7 990 рублей за SberBoom Home в Фисташковом и Морском цветах, с умным датчиком температуры и влажности в подарок;

– 4 490 рублей для SberBoom Mini 2 в цветах Неоновый серый, Квантовый черный, Электрический желтый и Титановый синий.

С 7 августа продажи начнутся на популярных маркетплейсах и в розничных сетях электроники.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893

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