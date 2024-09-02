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Сбер полностью перевёл выпуск и обслуживание банковских карт на собственный процессинг

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Миграция прошла незаметно для клиентов

Сбер полностью перевёл выпуск и обслуживание банковских карт клиентов на собственную платформу процессинга, запатентованную и внесённую в реестр отечественного ПО. В прошлом году завершился пилотный проект для сотрудников банка, а с начала 2024 года миграция перешла в массовую фазу и уже полностью завершилась. Всего процессинг Сбера обслуживает порядка 200 млн активных дебетовых и кредитных карт.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Вопрос импортозамещения является для Сбера приоритетным. Наш новый процессинг отличается высочайшей надёжностью и удобным функционалом. Это на 100% отечественное решение — ещё один шаг к достижению технологического суверенитета России. Нам было важно не просто перевести карты на новую платформу, но и сделать это незаметно для клиентов, чтобы они не испытали никаких неудобств. Наша команда справилась. Миграция дебетовых карт прошла бесшовно, а кредитных карт — через их бесплатный перевыпуск, причем с более выгодными условиями».

Мировая практика работы систем банковских карт основывается в большинстве случаев на технологиях с использованием баз данных (БД) Oracle. Сбер в рамках миграции подготовил совершенно новое решение с использованием новых уровней надежности и технологий. Предыдущее решение, ранее использовавшееся для процессинга карт, представляло собой монолитную архитектуру, состоящую из основной централизованной базы данных (БД) для обслуживания карточных операций, 12 серверов БД обеспечения режима высокой доступности, 10 дисковых массивов и 38 серверов приложений. Оно имело предел производительности и не позволяло увеличивать нагрузку.

В основе нового процессинга Сбера лежит Platform V DataGrid — резидентная система управления базами данных (СУБД) для работы с данными в режиме реального времени от СберТеха. Такой тип СУБД предназначен для финансовых систем с большим объёмом транзакций, сервисов бронирования билетов, крупных маркетплейсов и биллинговых систем. Приложения на базе Platform V DataGrid стабильно работают даже при резком увеличении числа пользовательских запросов — например, во время распродаж и спецпредложений, когда нагрузка на сервисы возрастает в разы. Для работы с менее нагруженными данными Сбер использует Platfrom V Pangolin — реляционную СУБД корпоративного уровня, которая соответствует высоким требованиям к безопасности, доступности, надежности и производительности.

Сегодня услугами Сбера пользуются 109 млн клиентов. Банк — крупнейший эквайер и эмитент Европы и один из крупнейших эквайеров в мире. Нагрузка на процессинговую платформу Сбера доходит до 7 тыс. клиентских операций и 50 тыс. запросов к базам данных в секунду, и компоненты Platform V легко справляются с ней.

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