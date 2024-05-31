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Сбер поднял ставку по своему флагманскому вкладу «Лучший %» до 18% годовых

Максимальная ставка доступна клиентам на деньги, которые не хранились на других вкладах в банке в предыдущие 2 календарных месяца.

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

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Предложение будет доступно до конца июня

Максимальная ставка доступна клиентам на деньги, которые не хранились на других вкладах в банке в предыдущие 2 календарных месяца. При вложении средств на 6 или 7 месяцев по всей линейке (Лучший %, Лучший % Премьер и Лучший % Лидер) теперь можно получить ставку 18% годовых.

До 31 мая максимальная ставка по вкладу Лучший % составляла 16% годовых для владельцев подписки СберПрайм+, участников зарплатных проектов или получающих пенсию в банке, по Лучшему % Премьер и Лидер – 16,5% для клиентов уровня «СберПремьер», «СберПервый» и Sber Private Banking при условии открытия вклада на 7 месяцев. Теперь ставку 16% годовых получат все, кто откроет вклад, без дополнительных условий. Клиенты, вложившие деньги на 6 или 7 месяцев, получат 18% годовых, если выберут выплату процентов по вкладу в конце срока. Предложение действует до 30 июня включительно.

«Лучший%» самый популярный вклад в линейке Сбера и является лучшим вкладом на банковском рынке по версии сервиса «Сравни.ру». В этом продукте сберегают деньги более половины клиентов банка. В 2023 году доля вклада «Лучший%» в открытиях составляла 40%, а в 2024 году выросла до 57%. За год баланс клиентов на данном продукте вырос в 5,9 раз и составляет 32% от общего портфеля срочных вкладов и накопительных счетов.

Вклад популярен у клиентов, склонных к длительным сбережениям, откладывающих средства на крупную покупку или желающих максимизировать свою доходность. Среди вкладчиков большая доля клиентов старшего возраста, при этом он востребован и у более молодой аудитории. Год назад «Лучший %» был открыт у 2,8 млн клиентов, а сейчас количество вкладчиков составляет уже 6,7 млн.

Открыть вклад можно онлайн из приложения Сбербанк Онлайн или в офисе банка. Для открытия вклада можно воспользоваться бесплатными переводами до 30 млн рублей в месяц со своих счетов и карт в других банках - по номеру счета или через систему быстрых платежей. За 2023 год рублевый портфель Сбера по физическим лицам (без эскроу-счетов) вырос на 3 трлн до 17,8 трлн Р (+21%). Рост произошел как по портфелю вкладов, так и по количеству клиентов. За 2023 год банк привлек дополнительно 1,7 млн вкладчиков (с 10,2 млн до 11,9 млн). А с начала 2024 года – 3,7 млн вкладчиков (с 11,9 млн до 15,6 млн).Сбер традиционно выбирают не только за выгодные условия, но также за высокую надёжность вложений и технологичность.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893.

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