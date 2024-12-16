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Сбер поднял ставку по СберВкладу до 23% на 6 месяцев

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Теперь все клиенты, которые отдают предпочтение пополняемому СберВкладу, получат повышенную ставку — 22,5%. А если подключить пакет СберПремьер, можно получить ещё более высокую ставку — 23% на сроке в 6 месяцев.

Ставки выросли за счёт повышения надбавок за траты по картам или получение зарплаты или пенсии в Сбере до 2,5%.

СберВклад можно пополнять в любое время. Это удобно, если клиент уже имеет определённую сумму, но хочет накопить больше к какой-то дате. Вклад на полгода — один из наиболее популярных сроков. В конце года самое время задуматься о планах в новом году и начать копить на летний отпуск, ремонт на даче и другие цели.

Ставка 23% годовых действует по вкладу «СберВклад Премьер» (далее — «Вклад») сроком на 6 мес. при размещении от 100 000 ₽ для клиентов с пакетом услуг «Премиальное обслуживание» уровня 1, 2 или 3, получающих зарплату или пенсию на карту Сбербанка или совершающих траты от 30 000 ₽ по любым картам ПАО Сбербанка и хранящих на накопительных счетах от 100 000 ₽. Вклад является самым выгодным по уровню ставки среди вкладов ПАО Сбербанк с минимальной суммой от 100 000 ₽. Пополнение – возможно, частичное снятие – не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока или каждый месяц. При досрочном расторжении договора Вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01 % годовых.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

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