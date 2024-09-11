Сбер поднял максимальную ставку по линейке вкладов «Лучший %» до 20% годовых

Для получения выгодной ставки 20% годовых можно открыть вклад «Лучший %» на «новые» деньги сроком 3 года с выплатой процентов в конце срока. На сроках до года клиенты могут получить до 19% годовых.

Теперь максимальную выгоду могут получить все — как новые, так и постоянные клиенты Сбера. Максимальная ставка по линейке СберВклад повысилась до 19% годовых, ее можно получить на сроках 7-9 месяцев на любые сбережения, в том числе те, которые уже лежали на вкладе в Сбере. Максимальная ставка доступна зарплатным клиентам и пенсионерам, а также всем, кто тратит по картам Сбера 30 тысяч рублей в месяц и имеют подписку СберПрайм.

Максимальную выгоду по СберВкладам Премьер и Лидер получат клиенты с пакетом услуг Новый СберПремьер или СберПервый и балансом на брокерском счёте или ИИС от Сбера до 1 млн рублей. Средства для открытия вклада в Сбере можно перевести из других банков через СБП без комиссии.

Сергей Широков, директор департамента Сбербанка «Занять и сберегать»:

«Сбербанк установил максимальные ставки на самые популярные продукты. Важно, что привлекательные условия доступны не только на «новые» деньги, но и вкладчикам, кто уже хранит свои сбережения в нашем банке и активно пользуется другими нашими продуктами».

Ставка 20 % годовых действует по вкладу «Лучший %» (далее — «Вклад») сроком на 3 года при размещении от 100 000 ₽, при условии, что на момент открытия Вклада остаток денежных средств на всех вкладах в рублях РФ, открытых на имя вкладчика, рассчитанный путём сложения остатков на них на момент заключения договора и внесения денежных средств, больше или равен максимальному остатку денежных средств на всех вкладах в рублях РФ, открытых на имя вкладчика, на конец каждого дня в течение 2 мес., предшествующих мес. заключения договора, либо сумма открытия вклада равна или больше пороговой суммы для максимальной процентной ставки. Вклад является самым выгодным по уровню ставки среди вкладов ПАО Сбербанк с минимальной суммой от 100 000 ₽. При досрочном расторжении договора Вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01 % годовых. Валюта Вклада — рубли Российской Федерации.

Ставка 19% годовых действует по вкладу «СберВклад» (далее — «Вклад») сроком на 7, 8 или 9 мес. при размещении от 100 000 ₽ для зарплатных клиентов, пенсионеров или при тратах от 30 000 ₽ по любым картам СберБанка и владельцев СберПрайм. Проценты выплачиваются в конце срока или каждый месяц на выбор клиента. При досрочном расторжении договора Вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01 % годовых. Валюта «СберВклад» - рубли РФ.