Сбер поддержал Всероссийскую олимпиаду для школьников по экономике

Победителей специальной номинации банка ждали грамоты, призы и сертификаты на прохождение стажировок.

XXIX Всероссийская олимпиада школьников по экономике проходила на площадке оздоровительно-образовательного комплекса «БАЙТИК» в столице Республики Татарстан городе Казань с 29 марта по 4 апреля 2024 года. Участие в ней приняли 342 школьника из 64 субъектов Российской Федерации. В этом году мероприятие поддержал Сбер.

Среди номинаций олимпиады появилась специальная – от Сбера. Помимо грамот и призов шестеро её победителей получили сертификаты на прохождение стажировок в банке. Срок действия сертификатов – 2 года.

Кроме самих соревнований для участников олимпиады была организована обширная культурная и образовательная программа. В частности, сотрудники Сбера провели для школьников цикл лекций по экономике, финансовой грамотности, трудоустройству, лидерству и личной эффективности.

Итоги соревнований были подведены 4 апреля. Победителями стали 28 учащихся из Москвы, Республики Татарстан, Ямало-ненецкого автономного округа, Московской, Воронежской, Ростовской областей, 134 человека – призёрами соревнований.

Роман Горев, HR директор Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Все участники олимпиады оказались на соревнованиях неслучайно. Каждый из них талантлив, любознателен и амбициозен. Уже через несколько лет сегодняшние школьники будут развивать экономический и технологический потенциал регионов. Поддержка таких ребят важна для банка. Поэтому в рамках образовательной программы мероприятия наши специалисты делились с участниками своими знаниями по экономике, управлению и личной эффективности, а ребята, показавшие лучший результат, получили возможность пройти стажировку в Сбере и использовать свои знания на практике».

Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.