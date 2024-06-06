«Сбер» первым в России выпустил платежные стикеры из натурального дерева

«Сбер» первым на российском рынке выпустил лимитированную серию платежных деревянных стикеров, сделанных из натурального шпона дуба. Такой деревянный стикер, наклеенный на телефон, продемонстрировал журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).



Царев рассказал, что лимитированная серия состоит из 10 тыс. деревянных стикеров.

«Стикер из шпона дуба обладает такими же платежными свойствами, как и классический пластиковый. Единственное отличие — он пахнет натуральным деревом. Заказать стикер можно в мобильном приложении „Сбербанк онлайн“, а получить — в любом офисе банка или курьерской доставкой (в городах, где действует такая услуга). Платежный стикер — это такая же Сберкарта, просто в другом формате: он обслуживается на тех же условиях и так же гарантирует безопасность операций. С его помощью можно не только оплачивать покупки в терминалах с бесконтактной оплатой, но и снимать наличные в банкоматах» — сказал он.

Царев добавил, что стикер можно привязать к платежному счету существующей Сберкарты или выпустить к новому — тогда он будет отображаться как отдельная карта.