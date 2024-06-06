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«Сбер» первым в России выпустил платежные стикеры из натурального дерева

«Сбер» первым на российском рынке выпустил лимитированную серию платежных деревянных стикеров, сделанных из натурального шпона дуба.

Фото: пресс-служба ПАО СберБанк

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«Сбер» первым на российском рынке выпустил лимитированную серию платежных деревянных стикеров, сделанных из натурального шпона дуба. Такой деревянный стикер, наклеенный на телефон, продемонстрировал журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Царев рассказал, что лимитированная серия состоит из 10 тыс. деревянных стикеров.

«Стикер из шпона дуба обладает такими же платежными свойствами, как и классический пластиковый. Единственное отличие — он пахнет натуральным деревом. Заказать стикер можно в мобильном приложении „Сбербанк онлайн“, а получить — в любом офисе банка или курьерской доставкой (в городах, где действует такая услуга). Платежный стикер — это такая же Сберкарта, просто в другом формате: он обслуживается на тех же условиях и так же гарантирует безопасность операций. С его помощью можно не только оплачивать покупки в терминалах с бесконтактной оплатой, но и снимать наличные в банкоматах» — сказал он.

Царев добавил, что стикер можно привязать к платежному счету существующей Сберкарты или выпустить к новому — тогда он будет отображаться как отдельная карта.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893

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