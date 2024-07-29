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Сбер открыл продажи платёжного стикера в форме лапки

Сбер объявил о старте продаж нового фигурного п...

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

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Сбер объявил о старте продаж нового фигурного платежного стикера в форме кошачьей лапки для детей, молодежи и для всех котолюбителей. Готовьтесь к покупкам лапками!

Стикер в форме кошачьей лапки доступен в двух цветах — белом и голубом — и сочетает в себе современные технологии бесконтактных платежей с милым дизайном. Его удобно прикрепить к мобильному телефону и производить платежи одним мягким прикосновением лапки.

Игорь Ковалёв, директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка:
«Мы стремимся сделать платёжный процесс не только удобным, но и весёлым. Молодое поколение мы хотим вдохновить стикером-лапкой на использование безналичных платежей и показать, что финансовая грамотность — это не скучно. Кроме того, теперь ребёнку или подростку не нужно носить с собой карту и переживать, что ты забудешь или потеряешь её и останешься без возможности оплаты в неподходящий момент. А взрослых клиентов порадует необычный дизайн и добавит веселья и игры в рутинный процесс оплаты».

Стикер-лапка уже доступен для заказа в приложении СберБанк Онлайн и на сайте банка. Количество стикеров ограничено.

Для заказа стикера-лапки ребёнку в возрасте от 6 до 13 лет в приложении СберБанк Онлайн необходимо нажать на «Оформить карту или счёт», далее выбрать — «Детскую», нажать «Другие карты» и выбрать «СберКарта Стикер для детей 6-13 лет».

Остальные желающие в возрасте от 14 лет могут заказать стикер-лапку на сайте Сбера, заполнив заявку на странице платёжного стикера, или в приложении СберБанк Онлайн нажать «Оформить карту или счёт», далее выбрать «Дебетовую» — «Другие карты» — «СберКарта Стикер».

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893

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