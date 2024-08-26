Сбер открыл приём заявок на соревнование AI Journey Contest с призовым фондом 8,5 млн рублей

В решении задач участникам может помочь нейросетевая модель GigaChat и другие AI-разработки Сбера

Сбер открыл регистрацию на международное онлайн-соревнование по искусственному интеллекту AI Journey Contest. В этом году призовой фонд соревнования, которое Сбер проводит при поддержке Института AIRI, составит 8,5 млн рублей.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка:

«Каждый год участники нашего соревнования со всего мира предлагают передовые AI-решения, которые расширяют возможности человека, способствуют повышению качества жизни, а также могут оптимизировать бизнес-процессы в компаниях различного масштаба. В этот раз мы подготовили задачи, которые связаны с развитием больших языковых моделей, их мультимодальности, а также применением передовых AI-методов в науке и робототехнике. Это перспективные направления, которые мы развиваем в Сбере и которые будут формировать будущее искусственного интеллекта. Приглашаем всех желающих и рассчитываем, что соревнование подарит множество прорывных идей, в том числе для развития наших AI-решений, таких как GigaChat и Kandinsky».

На AIJ Contest 2024 участникам предстоит выбрать одну или несколько из четырех задач. В дополнительной номинации к каждой из них для топ-10 команд будет оцениваться время инференса решения, что важно с точки зрения ESG повестки и улучшения пользовательского опыта в работе с AI-моделями.

Emotional FusionBrain 4.0

Участники попробуют создать мультимодальные модели для работы с видео, аудио и текстом. Ответы модели по различным видеосюжетам покажут, насколько успешно она справляется с «просмотром» и пониманием контента. Лучшие подходы могут быть использованы для развития Kandinsky и создания датасетов для обучения генеративных моделей.

В рамках дополнительной номинации к задаче лучшие мультимодальные модели будут проверяться на видео турниров по интеллектуальным играм. Лучшие решения должны не только ответить на вопросы по игре и определить роли её участников, но и выяснить, кто из них говорит неправду.

Multiagent AI

Цель задачи заключается в демонстрации того, как искусственный интеллект может быть полезен для научных исследований. Участникам предстоит создать мультиагентную RL-систему (reinforcement learning, обучение с подкреплением), агенты которой смогут решать задачи, объединяясь в различные схемы кооперации. Разработка мультиагентного искусственного интеллекта — SOTA-решение (state-of-the-art) для развития фундаментальных AI-моделей. Такие решения могут быть использованы для моделирования сложных систем и автоматизации экспериментов.

Embodied AI

Третья задача подготовлена совместно с Центром робототехники Сбера и предполагает создание системы управления воплощённым агентом (роботом-помощником) на основе языковых инструкций и визуальной информации.

Цель Embodied AI — создание роботов, которые могут решать сложные задачи, требующие взаимодействия с окружающей средой и пользователем, а также общения с ним на естественном языке. Задача развивает одно из трендовых направлений в этой области: создание AI-систем, выполняющих сложные задачи от человека по языковым командам. В постановке задачи использовалось пространство Центра робототехники, что позволит участникам попробовать свои силы на реальных данных и внести свой вклад в развитие перспективного AI-направления.

E-com AI Assistant

Задача направлена на разработку AI-ассистента на основе большой языковой модели GigaChat. Такой ассистент в ходе диалога с пользователем будет выявлять его потребности и далее рекомендовать наиболее релевантные товары для покупки на маркетплейсе Мегамаркет. Решения участников оцениваются с помощью симулятора диалогов. Лучшие из предложенных методов могут лечь в основу развития рекомендательных сервисов и специализированных AI-агентов, способных решать задачи конкретной компании или сферы деятельности — от ретейла до крупных промышленных предприятий.

К участию в AIJ Contest 2024 допускаются претенденты старше 18 лет. Решить задачи, представленные на платформе DS Works, нужно до 28 октября 2024 года. Церемония награждения победителей состоится на международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Сбера «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey).