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Сбер: мошенники усовершенствовали схему оформления займов в микрофинансовых организациях с помощью учётной записи на «Госуслугах»

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Мошенники усовершенствовали схему, при реализации которой получают кредиты в микрофинансовых организация с помощью учётной записи жертвы на «Госуслугах»: теперь злоумышленники начали совершать видеозвонки и предъявлять поддельные документы.

Мошенники связываются с жертвами через мессенджер по видеосвязи и представляются сотрудниками полиции, для убедительности предъявляют поддельные удостоверения. Под разными предлогами, которые, как правило, связаны с запугиванием жертвы, злоумышленники узнают у человека пароль для входа в личный кабинет портала «Госуслуги», а также код подтверждения доступа из СМС-сообщения.

Получив возможность доступа к личному кабинету «Госуслуг», мошенники, действуя от имени жертвы, регистрируются на сайтах микрофинансовых организаций, используя функцию «Войти с помощью "Госуслуг"», затем оформляют кредит и быстро обналичивают полученные деньги. Жертве остаются долговые обязательства с огромными процентными ставками. Кроме того, персональные данные из личного кабинета «Госуслуг» пострадавшего могут использоваться при реализации других схем мошенничества.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Ни в коем случае нельзя сообщать код подтверждения доступа из СМС-сообщений или вводить логин и пароль где бы то ни было по указанию неизвестных лиц. Верный признак мошенничества, если неизвестные представляются сотрудниками правоохранительных органов или банков и по видеосвязи предъявляют удостоверения или другие "подтверждающие" документы. Если мошенники всё-таки завладели вашим личным кабинетом, постарайтесь как можно быстрее восстановить доступ к нему. Максимально оперативно это можно сделать через мобильное приложение СберБанк Онлайн: в строке поиска достаточно ввести слово "Госуслуги", далее выбрать действие: "Регистрация на "Госуслугах", затем подтвердить учётную запись и восстановить пароль».

Узнать подробности на примере схожей мошеннической схемы можно на портале «Кибрарий».

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