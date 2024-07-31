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Сбер: Люди старше 45 лет стали чаще ходить в рестораны

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Эксперты СберАналитики выяснили, что у жителей России средний чек на еду вне дома за год вырос на 12%

Россияне в возрасте от 25 до 44 лет — по-прежнему основная аудитория кафе и ресторанов: на них приходится 46% всех трат в общепите. При этом доля людей в возрасте от 45 лет, выбирающих общепит, продолжает увеличиваться. Самый большой прирост (15%) в категории от 65 лет. Такие результаты показало исследование отрасли общественного питания, которое провели эксперты СберАналитики.

Средний чек на еду вне дома у россиян за год вырос на 12% — до 511 рублей. Выше средний чек в общепитах регионов Северо-Кавказского, Дальневосточного и Центрального федеральных округов — 626 рублей, 580 рублей и 557 рублей соответственно. Меньше всего — в Сибири (474 рубля) и Поволжье (413 рублей).

По данным СберАналитики, по-прежнему женщины чаще ходят в заведения общепита, чем мужчины — 55,2% против 44,8%.

Больше всего на фастфуд тратят жители Центрального федерального округа — треть всех расходов приходится именно на общепит. Далее следуют Приволжский и Северо-Западный федеральные округа — 18,7% и 12,3% соответственно.

Станислав Карташов, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка:
«Сфера общественного питания в России в последние годы значительно изменилась. Поход в кафе или ресторан окончательно перестал быть событием по особому поводу. Мы видим, что всё чаще такие заведения посещают люди более старшего возраста и те, у кого доходы выше среднего. А вот траты молодёжи в возрасте 25-34 лет на общепит сократились. Причины такой динамики могут заключаться в активном переходе на ЗОЖ и отказе от ресторанов в пользу домашней еды».

Исследование проходило на основе аналитической панели «Ритейл» за первое полугодие 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Исследования СберАналитики строятся на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 109 млн покупателей и 6 млн юридических лиц, а также данных из более 70 внутренних и внешних источников. Это позволяет детально анализировать различные рынки с учётом их отраслевой и региональной специфики.

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