Новости России
· 16+ · Служба новостей

Сбер и СберСтрахование выпускают ЦФА на космические запуски

Подписаться в Telegram

erid: LjN8JwcBH

Первый выпуск «космических» ЦФА приурочен к 11 сентября, когда с «Байконура» к МКС стартует ракета-носитель «Союз-2.1а»

На платформе цифровых активов Сбера компания СберСтрахование первой на рынке выпускает цифровые финансовые активы (ЦФА), хеджирующие риски, связанные с космическими запусками. Их смогут приобретать юридические лица — квалифицированные инвесторы в отношении ЦФА. Об этом заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил на IX Восточном экономическом форуме.

Всего будет выпущено до 2 тыс. ЦФА. Цена приобретения 1 ЦФА при выпуске — 5000 рублей, максимальная возможная доходность к погашению составит 4%. Если запуск космического корабля пройдёт успешно, инвестор получит 5200 рублей за 1 ЦФА, в случае если запуску будет присвоен статус «аварийный» или «частично успешный» — 200 рублей. Если старт с космодрома отменят или перенесут на время после окончания срока обращения ЦФА, инвесторы получат 5001 рубль за каждый ЦФА.

Размещение ЦФА продлится с 9:00 мск 4 сентября 2024 до 18:00 мск 8 сентября 2024 года. Предъявление к погашению — с 23 по 28 сентября 2024 года.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Первый выпуск “космических” ЦФА приурочен к 11 сентября. В этот день с космодрома «Байконур» к Международной космической станции отправится ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-26. ЦФА — совершенно новый инструмент для российского рынка страхования. Очень символично, что первый выпуск в этой сфере связан с космосом, ведь именно с его освоением ассоциируются самые прорывные и прогрессивные технологии. ЦФА — это тоже прогресс в сфере финансов. Наша платформа цифровых активов сейчас набирает обороты и привлекает всё больше российских компаний, представляющих различные отрасли».

Михаил Волков, генеральный директор СберСтрахования:
«Освоение космоса играет ключевую роль в расширении нашего понимания Вселенной и открывает новые горизонты для развития науки и технологий. Мечта стать космонавтом вдохновляет миллионы людей по всему миру, однако сделать это могут далеко не все. Наш проект призван расширить число организаций – квалифицированных инвесторов, которые могут инвестировать в обеспечение устойчивости космической отрасли России. Приобретая ЦФА, компании вкладываются в совершенствование высоких технологий, укрепление экономики страны и повышение её конкурентоспособности».

ЦФА — финансовый инструмент в цифровом формате. Выпуск, учёт и обращение таких инструментов осуществляются в информационной системе на основе распределённого реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных. ЦФА является высокорискованным продуктом, и его приобретение может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Перед покупкой цифровых активов необходимо ознакомиться с риск-декларацией.

Восточный экономический форум — ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития. Учреждён указом Президента РФ Владимира Путина от 19 мая 2015 года в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

19 часов назад

Дебошир разнес несколько магазинов в Набережных Челнах

Гид по скидкам Казани

20 часов назад

Строим дом мечты: редакция отобрала ТОП материалы для строительства

как установить вентиляционную решетку с сеткой против насекомых

Новости Казани

день назад

Утром 3 сентября «Камаз» врезался в казанский трамвай

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам

установка электромагнитного замка на дверь цена в Нижнем Новгороде

Новости Казани

час назад

Трупы бабушки и более 20 пенсионеров: в Казани прикрыли пансионат

Новости Казани

21 час назад

22-летняя Алина Загитова показала кадры с шоу «Хранители времени»

Новости Казани

19 часов назад

В Казани похитили девушку без обуви

Новости Татарстана

день назад

В кафе "Нур" в Тетюшах нашли сальмонеллу после смерти девочки

Новости Казани

день назад

В Казани с 10 сентября по 15 октября из-за ремонта водопровода перекроют дороги
Новости Татарстана
22 часа назад

Список самых высокооплачиваемых профессий в Татарстане

Средняя заработная плата в регионе составляет о...

Новости Татарстана

час назад

За жестокое убийство житель Альметьевска получил 12 лет колонии

Новости России

7 минут назад

С начала года Сбер предотвратил переводы мошенникам на общую сумму 200 млрд рублей

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане в результате ДТП 2 сентября погиб велосипедист

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстана через суд женщину заставили извиниться перед 2 медиками
На концерте 8 сентября в Казани выступят «Моя М...
Новости Казани
час назад

На концерте 8 сентября в Казани выступят «Моя Мишель» и Dabro

Новости Казани

18 часов назад

В казанском метро с 3 сентября сократился интервал движения поездов

Новости Казани

20 часов назад

В Казани у здания бывшего клуба «Арена» меняют фасад

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане ночью прогнозируется до +6 градусов
Топ 7 гаджетов в школу, которые никогда не позд...
Интересное в Казани
6 дней назад

Топ 7 гаджетов в школу, которые никогда не поздно купить.
В Казани 2 сентября рабочего убило вырванным пнем
Новости Казани
3 часа назад

В Казани 2 сентября рабочего убило вырванным пнем