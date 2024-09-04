Сбер и СберСтрахование выпускают ЦФА на космические запуски

Первый выпуск «космических» ЦФА приурочен к 11 сентября, когда с «Байконура» к МКС стартует ракета-носитель «Союз-2.1а»

На платформе цифровых активов Сбера компания СберСтрахование первой на рынке выпускает цифровые финансовые активы (ЦФА), хеджирующие риски, связанные с космическими запусками. Их смогут приобретать юридические лица — квалифицированные инвесторы в отношении ЦФА. Об этом заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил на IX Восточном экономическом форуме.

Всего будет выпущено до 2 тыс. ЦФА. Цена приобретения 1 ЦФА при выпуске — 5000 рублей, максимальная возможная доходность к погашению составит 4%. Если запуск космического корабля пройдёт успешно, инвестор получит 5200 рублей за 1 ЦФА, в случае если запуску будет присвоен статус «аварийный» или «частично успешный» — 200 рублей. Если старт с космодрома отменят или перенесут на время после окончания срока обращения ЦФА, инвесторы получат 5001 рубль за каждый ЦФА.

Размещение ЦФА продлится с 9:00 мск 4 сентября 2024 до 18:00 мск 8 сентября 2024 года. Предъявление к погашению — с 23 по 28 сентября 2024 года.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Первый выпуск “космических” ЦФА приурочен к 11 сентября. В этот день с космодрома «Байконур» к Международной космической станции отправится ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-26. ЦФА — совершенно новый инструмент для российского рынка страхования. Очень символично, что первый выпуск в этой сфере связан с космосом, ведь именно с его освоением ассоциируются самые прорывные и прогрессивные технологии. ЦФА — это тоже прогресс в сфере финансов. Наша платформа цифровых активов сейчас набирает обороты и привлекает всё больше российских компаний, представляющих различные отрасли».

Михаил Волков, генеральный директор СберСтрахования:

«Освоение космоса играет ключевую роль в расширении нашего понимания Вселенной и открывает новые горизонты для развития науки и технологий. Мечта стать космонавтом вдохновляет миллионы людей по всему миру, однако сделать это могут далеко не все. Наш проект призван расширить число организаций – квалифицированных инвесторов, которые могут инвестировать в обеспечение устойчивости космической отрасли России. Приобретая ЦФА, компании вкладываются в совершенствование высоких технологий, укрепление экономики страны и повышение её конкурентоспособности».

ЦФА — финансовый инструмент в цифровом формате. Выпуск, учёт и обращение таких инструментов осуществляются в информационной системе на основе распределённого реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных. ЦФА является высокорискованным продуктом, и его приобретение может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Перед покупкой цифровых активов необходимо ознакомиться с риск-декларацией.

Восточный экономический форум — ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития. Учреждён указом Президента РФ Владимира Путина от 19 мая 2015 года в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.