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Сбер, Яндекс и ведущие вузы запускают первый в России бакалавриат для создателей ИИ-технологий будущего

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Сбер и Яндекс открывают новый бакалавриат совместно с четырьмя российскими вузами — ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ и Университетом Иннополис. AI360/ИИ360 — это первая в России программа высшего образования для будущих архитекторов и исследователей ИИ, объединяющая передовой опыт технологических компаний и экспертизу сильнейших университетов. Выпускники программ смогут решать сложные задачи в области ИИ и будут востребованы ведущими игроками ИТ-рынка и научными лабораториями.

Главное отличие AI360/ИИ360 от существующих программ — в нацеленности на подготовку специалистов, способных создавать новые фундаментальные модели, архитектуры и алгоритмы машинного обучения. Студенты получат знания в области математического анализа, алгоритмов и структур данных, MLOps, научатся проектировать решения в сфере генеративных технологий, больших языковых моделей, компьютерного зрения, автономных систем, робототехники.

Программы разработали вузы-участники совместно с экспертами Сбера, Яндекса, и Школы анализа данных. Преподавателями станут ведущие исследователи в области искусственного интеллекта, а также разработчики ИИ-решений и продуктов.

Выпускники AI360/ИИ360 будут создавать технологии, которые позволят решать разные социально значимые задачи: повышать безопасность автономного транспорта и качество ответов генеративных моделей, ускорять внедрение персонализированного подхода в образование и т.д.

Студенты AI360/ИИ360 будут получать повышенную стипендию и персональные гранты на доступ к вычислительным мощностям Сбера и Яндекса. Это позволит участникам программы проводить комплексные исследования и эксперименты в области искусственного интеллекта и проектировать готовые решения уже во время обучения. В рамках внутрироссийской академической мобильности студенты смогут учиться не только в своем университете, но также будут проходить образовательные модули в вузах–участниках программы. Выпускники получат диплом университета, в котором проходили основную образовательную программу.

Обучение на программе — это возможность стать частью ИИ-сообщества: посещать международные конференции A и А*, пройти международные стажировки в университетах и компаниях, которые специализируются на ИИ. В рамках программы будет действовать академический совет. Он будет определять стратегию развития, привлекать ведущих экспертов, помогать участникам проекта синхронизировать и актуализировать содержание. В состав совета вошли представители Сбера и Яндекса, а также ректоры университетов-участников и представители научной среды.

В 2024/2025 учебном году университеты-участники примут на программу 100 выпускников школ страны с самыми высокими баллами. Программы AI360/ИИ360 будут запущены на базе факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ, факультета информационных технологий и программирования ИТМО и Института математики и искусственного интеллекта Университета Иннополис.

Ольга Цуканова, управляющий директор — руководитель Дирекции академических партнёрств Сбербанка:
«Сбер давно развивает сотрудничество с вузами в сфере ИИ: сегодня на 11 магистерских образовательных программах обучается более 700 студентов. Но мы понимаем, что для сохранения конкурентоспособности на мировом уровне ИТ-компаниям необходимы люди со сверхординарными исследовательскими и разработческими компетенциями, способные создавать революционные решения в сфере ИИ. Цель нашей совместной программы с Яндексом — подготовка таких специалистов, мы хотим обогатить математические программы знаниями в сфере ИИ, чтобы талантливые ребята могли в будущем стоять у истоков новых технологий, а не только заниматься прикладной работой».

Максим Колесников, заместитель Министра экономического развития:
«В ближайшей перспективе спрос на высококвалифицированные кадры по работе с искусственным интеллектом и новейшими технологиями будет только расти — во всех отраслях нужны такие профессионалы. Новая программа призвана внести большой вклад в их подготовку, и нам важно поддерживать подобные инициативы, которые развивают образование и кадровый потенциал России. Важно, чтобы IT-корпорации передавали свой опыт следующим поколениям».

Дарья Кирьянова, заместитель Министра науки и высшего образования РФ:
«Для нас важно, что бизнес заинтересован в подготовке высокопрофессиональных разработчиков с уникальными компетенциями, способных укреплять технологический суверенитет России. Новый бакалавриат для создателей ИИ-технологий будущего — пример такого сотрудничества. В целом, на сегодняшний день ведущими вузами в связке с индустриальными партнерами уже разработано свыше 120 образовательных программ по профилю "искусственный интеллект", они реализуются в 104 университетах по всей стране. И мы ожидаем, что к 2030 году на рынке труда появится порядка 15,5 тыс. универсальных разработчиков с соответствующими компетенциями»

Дарья Козлова, директор Яндекс Образования:
«Самая большая конкуренция сегодня — за таланты. Те, кто способен создавать фундаментально новые решения в области ИИ, определяют будущее технологий. Поэтому так важна насыщенная образовательная среда из сильнейших профессоров и экспертов бигтеха с доступом к международным исследованиям и последним технологическим возможностям. Именно такой средой для развития специалистов самого высокого уровня станут программы AI360 / ИИ360 от Яндекса, Сбера, ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ и Университета Иннополис».

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