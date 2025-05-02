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Сажаем томаты в теплицу только в эти даты — обязательно: урожай в 5 раз больше — благоприятные дни в мае

К началу мая рассада томатов становится крепкой...

arriah.ru

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К началу мая рассада томатов становится крепкой и готовой к пересадке. Многие дачники предпочитают выращивать помидоры именно в теплицах — это надёжнее, особенно для теплолюбивых сортов, которые не подходят для открытого грунта.

Почему важно выбрать правильный день

Многие садоводы ориентируются не только на погоду, но и на Луну. Считается, что её фазы могут влиять на рост и приживаемость растений. Опыт показывает, что соблюдение лунного календаря помогает снизить стресс у рассады и получить более обильный урожай.

Благоприятные дни для посадки томатов в мае 2025 года:

  • 2 и 3 мая

  • 11 мая

  • 15 мая

  • 20 и 21 мая

  • 25 и 26 мая

  • 29 и 30 мая

Эти даты считаются удачными для пересадки рассады в теплицу. Но помимо лунных фаз, обязательно учитывайте температуру воздуха, влажность и особенности региона, пишет krasnoyarskmedia.ru.

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