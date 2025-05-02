Сажаем томаты в теплицу только в эти даты — обязательно: урожай в 5 раз больше — благоприятные дни в мае
arriah.ru
К началу мая рассада томатов становится крепкой и готовой к пересадке. Многие дачники предпочитают выращивать помидоры именно в теплицах — это надёжнее, особенно для теплолюбивых сортов, которые не подходят для открытого грунта.
Почему важно выбрать правильный день
Многие садоводы ориентируются не только на погоду, но и на Луну. Считается, что её фазы могут влиять на рост и приживаемость растений. Опыт показывает, что соблюдение лунного календаря помогает снизить стресс у рассады и получить более обильный урожай.
Благоприятные дни для посадки томатов в мае 2025 года:
2 и 3 мая
11 мая
15 мая
20 и 21 мая
25 и 26 мая
29 и 30 мая
Эти даты считаются удачными для пересадки рассады в теплицу. Но помимо лунных фаз, обязательно учитывайте температуру воздуха, влажность и особенности региона, пишет krasnoyarskmedia.ru.
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