Сажаем огурцы в Пахомов день — и вывозим плоды тоннами: 7 народных примет для получения богатого урожая
короваму.рф
До появления технологий, приложений и интернет-прогнозов наши предки ориентировались на природные подсказки. Они наблюдали за растениями и погодой, чтобы выбрать идеальное время для посадки огурцов — и часто добивались отличного урожая.
Цветы подсказывали время пересадки
Если рассада огурцов предназначалась для теплицы, смотрели на цветение:
рябины,
шиповника,
калины.
Как только эти растения начинали цвести — можно было смело пересаживать.
Для посева в открытый грунт ориентировались на:
окончание цветения яблони,
опадение цветков черемухи,
появление соцветий на жёлтой акации.
Народные даты и дни недели
22 мая (Весенний Николай) и 28 мая (Пахомов день) считались особенно удачными для посева.
Посадку рекомендовали проводить во вторник, четверг или субботу.
А вот среда и пятница считались "неурожайными" — говорили, что огурцы вырастут горькими и с толстой кожей.
Особое внимание уделяли и 5 июня — в этот день сажали огурцы для заготовок: солений и консервации.
Тишина и спокойствие — знак успеха
Если в день посадки стояла тихая, безветренная погода, это считалось добрым знаком. Такие огурцы быстро прорастали и давали щедрый урожай.
Вывод:
Предки не имели технологий, но полагались на опыт, наблюдательность и знание природы. Их простые, но точные методы помогают и сегодня — особенно тем, кто хочет вырастить огурцы «по старинке» и с душой, пишет usolie.info.
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