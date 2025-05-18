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Сажаем огурцы в Пахомов день — и вывозим плоды тоннами: 7 народных примет для получения богатого урожая

До появления технологий, приложений и интернет-...

короваму.рф

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До появления технологий, приложений и интернет-прогнозов наши предки ориентировались на природные подсказки. Они наблюдали за растениями и погодой, чтобы выбрать идеальное время для посадки огурцов — и часто добивались отличного урожая.

Цветы подсказывали время пересадки

  • Если рассада огурцов предназначалась для теплицы, смотрели на цветение:

    • рябины,

    • шиповника,

    • калины.
      Как только эти растения начинали цвести — можно было смело пересаживать.

  • Для посева в открытый грунт ориентировались на:

    • окончание цветения яблони,

    • опадение цветков черемухи,

    • появление соцветий на жёлтой акации.

Народные даты и дни недели

  • 22 мая (Весенний Николай) и 28 мая (Пахомов день) считались особенно удачными для посева.

  • Посадку рекомендовали проводить во вторник, четверг или субботу.

  • А вот среда и пятница считались "неурожайными" — говорили, что огурцы вырастут горькими и с толстой кожей.

Особое внимание уделяли и 5 июня — в этот день сажали огурцы для заготовок: солений и консервации.

Тишина и спокойствие — знак успеха

Если в день посадки стояла тихая, безветренная погода, это считалось добрым знаком. Такие огурцы быстро прорастали и давали щедрый урожай.

Вывод:
Предки не имели технологий, но полагались на опыт, наблюдательность и знание природы. Их простые, но точные методы помогают и сегодня — особенно тем, кто хочет вырастить огурцы «по старинке» и с душой, пишет usolie.info.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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