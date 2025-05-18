Сажаем огурцы в Пахомов день — и вывозим плоды тоннами: 7 народных примет для получения богатого урожая

До появления технологий, приложений и интернет-прогнозов наши предки ориентировались на природные подсказки. Они наблюдали за растениями и погодой, чтобы выбрать идеальное время для посадки огурцов — и часто добивались отличного урожая.

Цветы подсказывали время пересадки

Если рассада огурцов предназначалась для теплицы , смотрели на цветение: рябины , шиповника , калины .

Как только эти растения начинали цвести — можно было смело пересаживать.

Для посева в открытый грунт ориентировались на: окончание цветения яблони , опадение цветков черемухи , появление соцветий на жёлтой акации .



Народные даты и дни недели

22 мая (Весенний Николай) и 28 мая (Пахомов день) считались особенно удачными для посева.

Посадку рекомендовали проводить во вторник, четверг или субботу .

А вот среда и пятница считались "неурожайными" — говорили, что огурцы вырастут горькими и с толстой кожей.

Особое внимание уделяли и 5 июня — в этот день сажали огурцы для заготовок: солений и консервации.

Тишина и спокойствие — знак успеха

Если в день посадки стояла тихая, безветренная погода, это считалось добрым знаком. Такие огурцы быстро прорастали и давали щедрый урожай.

Вывод:

Предки не имели технологий, но полагались на опыт, наблюдательность и знание природы. Их простые, но точные методы помогают и сегодня — особенно тем, кто хочет вырастить огурцы «по старинке» и с душой, пишет usolie.info.