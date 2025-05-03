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Сажаем картошку в мае только в эти дни — обязательно: выходит с сотки по 10 мешков — благоприятные даты

Когда сажать картошку в мае 2025 года: лучшие д...

kasheloff.ru

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Когда сажать картошку в мае 2025 года: лучшие дни по Лунному календарю

Картофель — любимая культура дачников, и чтобы получить богатый урожай, важно правильно выбрать время посадки. Опытные огородники советуют опираться не только на погоду, но и на фазы Луны.

Благоприятные дни для посадки картофеля в мае 2025

По Лунному календарю сажать картошку лучше всего в следующие даты:

2, 3, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 21, 25, 26 и 30 мая

Эти дни подходят для любых сортов — как ранних, так и позднеспелых. Главное, чтобы погода была тёплой, а почва хорошо прогрелась.

Советы от специалистов

Биологи рекомендуют учитывать климат региона: картошку сажают только после того, как минует угроза возвратных заморозков. Температура почвы должна быть не ниже +8…+10 °C.

Также важно:

  • Выбирать солнечные участки;

  • Не сажать в кислую или переувлажнённую почву;

  • Использовать пророщенные клубни — так картофель взойдёт быстрее и дружнее, пишет krasnoyarskmedia.ru.

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