Сажаем картошку в мае только в данные дни — обязательно: собираем с сотки по 10 мешков — благоприятные даты
tuganaylar.ru
Когда сажать картошку в мае 2025 года: удачные даты по Лунному календарю
Картофель — один из самых любимых и часто выращиваемых овощей в России. Чтобы получить щедрый урожай, многие дачники ориентируются не только на погоду, но и на рекомендации Лунного календаря.
Благоприятные дни для посадки картофеля в мае
По Лунному календарю 2025 года, самыми удачными днями для посадки картофеля считаются:
2, 3, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 21, 25, 26 и 30 мая
В эти дни можно высаживать любые сорта — ранние, средние и поздние. Главное условие — подходящая погода.
Что советуют специалисты
Биологи и опытные огородники рекомендуют не торопиться с посадкой, если в вашем регионе ещё прохладно. Ориентируйтесь на температуру:
Почва должна прогреться минимум до +10 °C;
Воздух — быть стабильно тёплым без ночных заморозков.
Если земля слишком холодная или возможны возвратные морозы, лучше немного подождать. Посаженные клубни в холодной почве плохо прорастают и могут загнить.
Подсказка
Погода в мае может меняться, поэтому даже при выборе «лунного» дня важно обращать внимание на реальные условия. Лучше посадить на пару дней позже, чем потерять урожай из-за холода, пишет krasnoyarskmedia.ru.
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