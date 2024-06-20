Санкции никак не повлияли на работу филиала Сбербанка в Индии
Американские санкции, введенные 12 июня, никак не повлияли на работу филиала Сбербанка в Индии, заявил зампред кредитной организации Анатолий Попов.
«Введение санкций 12 июня никаким образом не повлияло на работу индийского филиала «Сбера», мы как проводили больше тысячи платежей в день, так и продолжаем проводить», - сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».
Он отметил, что Индия высказала свою принципиальную позицию еще 2 года назад и международные санкции не распространяются на территорию этой страны.
«Наша основная гордость - что мы делаем большинство платежей внутри одного дня, что способствует развитию партнерских отношений с компаниями из Индии и российского бизнеса», - добавил Попов.
Минфин США 12 июня сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, оказались Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ).
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань