Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Самый жесткий нагар слезет со сковородки за секунды - 4 простые хитрости

Каждый кулинар знает, что нагар на сковороде — ...

Pinterest

Подписаться в Telegram

Каждый кулинар знает, что нагар на сковороде — это настоящая головная боль. Даже самые стойкие загрязнения могут испортить настроение, когда дело доходит до уборки. Но не отчаивайтесь! Мы собрали для вас четыре простые хитрости, которые помогут избавиться от самого лютого нагара всего за секунды.

1. Пищевая сода и уксус: мощный дуэт

Одним из самых эффективных способов очистки сковороды является сочетание пищевой соды и уксуса. Просто посыпьте дно сковороды достаточным количеством соды, затем добавьте немного уксуса. Вскоре начнется реакция, которая поможет поднять нагар. Оставьте смесь на несколько минут, а затем протрите сковороду губкой — результат вас порадует!

2. Соль и лимон: натуральная очистка

Если вы предпочитаете натуральные методы, воспользуйтесь солью и лимоном. Посыпьте загрязненное место крупной солью, а затем возьмите половину лимона и начните натирать сковороду. Кислота лимона и абразивные свойства соли помогут справиться с нагаром без лишних усилий. После этого просто промойте сковороду теплой водой.

3. Кока-Кола: неожиданное решение

Вы не ослышались! Кока-Кола — это не только освежающий напиток, но и отличный помощник в борьбе с нагарами. Налейте немного колы на дно сковороды и доведите до кипения. После этого дайте немного остыть, а затем протрите загрязнения губкой. Вы удивитесь, как легко уходит нагар!

4. Специальные чистящие средства

Если вам нужно быстро избавиться от нагара и вы не против использования химии, обратите внимание на специализированные чистящие средства для посуды. Просто следуйте инструкциям на упаковке, и ваша сковорода будет как новая. Однако не забудьте тщательно промыть поверхность после использования таких средств, чтобы избежать остатков химии.

Заключение

Не позволяйте нагару портить ваше кулинарное удовольствие! Используйте эти простые и эффективные хитрости, чтобы ваша сковорода всегда оставалась чистой и готовой к новым кулинарным экспериментам. Теперь вы знаете, что чистота на кухне — это не только задача, но и искусство, которое доступно каждому!

Самые свежие новости саммита BRICS в телеграм-канале мероприятия BRICS | Главные новости БРИКС

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Это безоговорочный успех»: в Казани завершился саммит БРИКС

Интересное в Казани

день назад

Казанский предприниматель Матвей Северянин помогает коллегам создавать Телеграм-каналы под ключ, и вот отзыв одного из них: «Не думал, что у меня в республике СТОЛЬКО клиентов!»

сетка для вентиляции на кухне для вытяжки от тараканов

Новости Казани

23 часа назад

В Казани жители ЖК «Светлая долина» жалуются на агрессивных подростков

Новости России

3 дня назад

T2 обслуживает 54% абонентов рынка виртуальных операторов в России

дизайн афиши в Казани

Новости Казани

день назад

Гостиницы около моста «Миллениум» все-таки не открыли к саммиту БРИКС

Новости Татарстана

22 часа назад

Жителей Татарстана осудят за мошенничество на 67 млн рублей

Новости Казани

23 часа назад

В Казани частично ограничат движение на улице Рихарда Зорге до конца года

Новости Татарстана

4 часа назад

Автомобилист погиб, столкнувшись с легковушкой на трассе в Сармановском районе

Новости Татарстана

час назад

В Нижнекамске выпал первый снег
Новости Казани
21 минуту назад

27-летняя невеста из Казани сыграла свадьбу почти за 800 тысяч рублей на шоу

Отношения у пары начались позже

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане благоустроят пляж

Новости России

день назад

С 28 октября ВТБ повышает ставки по накопительным продуктам

Новости Татарстана

2 часа назад

Движение по Вознесенскому тракту откроется к 10 ноября

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане 26 октября машины столкнулись лоб в лоб
В 2 районах Казани высадят 3878 деревьев
Новости Казани
4 часа назад

В 2 районах Казани высадят 3878 деревьев

Новости Казани

2 часа назад

На башне Сююмбике в Казани отреставрируют полумесяц

Новости Казани

4 часа назад

Посол Казахстана Абаев похвалил саммит БРИКС в Казани

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане ожидается дождь со снегом и +7 градусов
Более половины жителей ПФО считают высокий проц...
Новости России
4 дня назад

Более половины жителей ПФО считают высокий процент по вкладам возможностью обогнать инфляцию