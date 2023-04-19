Роспотребнадзор: в РФ выявлены случаи нового вида коронавируса COVID-19 "Арктур"

В Роспотребнадзоре РФ заявили, что в Россию пришел новый вариант коронавируса - "Арктур". Подвариант XBB 1.16 является самым заразным из всех предыдущих штаммов и подвидов ковида, но в то же время, считают санитарные врачи, пока нет оснований утверждать, что он вызывает какие-либо тяжелые симптомы.

Заболевание "Арктуром", заявили медики, протекает достаточно легко.

"До регионов была доведена информация о подварианте коронавируса XBB 1.16 "Арктур", — заявили в Роспотребнадзоре.

РИА Новости пишут, что новый подвариант пришел в Россию из Индии.