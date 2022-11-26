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"Самовольство карают расстрелом": Прилепин объяснил особенности тактики ЧВК "Вагнер"

"Самовольство карают расстрелом": Прилепин объяснил особенности тактики ЧВК "Вагнер"

Фото: открытые источники

В районе Бахмута (Артемовска) действуют подразделений частной военной компании "Вагнер". По оценке экспертов, ЧВК демонстрирует высокую боевую эффективность. Особенности тактики "музыкантов", как еще называют "вагнеровцев", изложил писатель и политик Захар Прилепин со ссылкой на украинские информационные ресурсы.
У ЧВК, отметил он, есть собственный алгоритм обучения бойцов, своя собственная система управления боем, а также свои жесткие порядки внутри коллектива.

"Командиры рисуют план наступления в обычной навигационной программе. Наступающих разделяют на штурмовые группы, у каждой из которых свой маршрут и задача, которые тоже прописаны в навигаторе. Таким образом, с пути не собьются даже неподготовленные бойцы", - рассказал писатель.

Пока группы идут вперед, их контролируют беспилотники с воздуха, штаб имеет реальные данные на текущий момент в режиме онлайн.

"Даже попав под прицельный огонь штурмовые группы без команды не уходят, самостоятельный отход разрешается только для раненых. Самовольный уход без команды или без ранения карают расстрелом на месте", - отмечает Прилепин.

Также "музыканты" предпочитают ходить в атаку в светлое время суток, наступление поддерживается миноментным обстрелом, а если можно подойти ближе к позиции противника, то берут их зачастую с наскока, без артиллерии.


Еще из особенностей: атака ведется часто в светлое время суток; наступление сопровождается корректируемым через дрон минометным обстрелом; если местность позволяет подойти ближе, то окопы могут попытаться взять без артиллерии, с наскока.

Большое внимание уделяется аэроразведке и точному огневому поражению. В случае достижения задач на объекте атаки, "вагнеровцы" быстро подтягивают силы для закрепления, разворачивают разведку, дроны, и начинают отбивать уже следующий рубеж.

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