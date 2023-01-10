Самолет с пассажирами рухнул из-за обледенения, погибли люди
Фото: infofreenews.ru
В Ненецком автономном округе из-за обледенения рухнул легкий биплан АН-2. Об этом сообщает МЧС в своем Telegram-канале.
Авария с самолетом случилась в 10 километрах от поселка Каратайка. В МЧС добавили, что, со слов одного из пассажиров, при крушении погибли два человека.
"По предварительной информации, на борту находятся два члена экипажа и десять пассажиров (...). К месту следует наземная группировка на снегоходах и на вертолете", — сообщили в МЧС.