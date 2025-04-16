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Самая вредная ягода: а мы кушаем ее как деликатес, еще и детей заставляем

Врач из «СберЗдоровья» рассказала, какие риски ...

kasheloff.ru

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Виноград — частый гость на наших столах и символ здорового питания.

Однако не все так однозначно. По словам гастроэнтеролога Дарьи Утюмовой, представителя телемедицинского сервиса «СберЗдоровье», за приятным вкусом скрываются потенциальные угрозы для здоровья.

В интервью Газета.ру специалист пояснила, что виноград, несмотря на свои питательные качества, может навредить людям с определенными диагнозами. В первую очередь речь идет о диабетиках и тех, кто страдает циррозом печени. Причина — большое количество сахара. В 100 граммах винограда содержится около 16 граммов глюкозы, что делает ягоду слишком сладкой для этих групп пациентов.

Кроме того, виноград — распространённый аллерген. Его нередко исключают из рациона людей, чувствительных к витамину C. Также стоит помнить, что злоупотребление этими ягодами может привести к набору лишнего веса.

Но и это не всё. Врач отметила, что виноград усиливает секрецию желудочного сока. Это делает его опасным для людей с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки — особенно в периоды обострения.

Так что, прежде чем добавить виноград в ежедневное меню, стоит подумать: полезен ли он именно для вас? Консультация с врачом поможет избежать проблем и сохранить здоровье, сообщает progorodsamara.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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